DisplayHDR 1400 - VESA stellt neuen Standard und Anforderungen vor

Die Zahl der HDR-fähigen Monitore nimmt stetig zu. Zur Klassifizierung dienen die DisplayHDR-Standards der Video Electronics Standards Association (VESA).

Bislang galt DisplayHDR 1000 als höchstes Qualitätsniveau für LCD-Displays, nun jedoch wurde mit DisplayHDR 1400 ein noch höherer Standard geschaffen - zudem werden auch die Einstufungskriterien für alle Klassen verschärft.

Testverfahren wird aufgewertet

Am 4. September 2019 kündigte die VESA an, künftig ihre »High-Performance Monitor and Display Compliance Test Spezification« (DisplayHDR) von Version 1.0 auf Version 1.1 anzuheben. Die technische Entwicklung bei Monitoren sei in den letzten Jahren sehr gut vorangeschritten und eine Anpassung daher sinnvoll.

Ab Mai 2020 werden neben aufgewerteten Tests zum Farbraum auch einige neue Test, wie Active Dimming, verpflichtend abverlangt (siehe Liste unten). Display-Hersteller können ihre Produkte aber auch jetzt schon unter den erschwerten Bedingungen einstufen lassen.

Die VESA geht daher davon aus, dass die überwiegende Mehrheit neuer Monitore ohnehin nach DisplayHDR 1.1 zertifiziert wird. Aber auch die meisten ältere Modelle sollen den Anforderungen bereits entsprechen:

"Systeme, die bereits die DisplayHDR 1.0 Zertifizierung erhalten haben, benötigen keine Rezertifizierung. Wir gehen davon aus, dass die große Mehrheit der Systeme, die die Voraussetzungen für 1.0 erfüllen, auch den Anforderungen von DisplayHDR 1.1 genügen."

Bislang wurden laut VESA über 125 Monitore nach DisplayHDR 1.0 zertifiziert.

DisplayHDR 1400

Mit DisplayHDR 1400 wird außerdem ein neuer höchster Standard eingeführt. Grundvoraussetzung hierfür ist das Erreichen einer kurzfristige Spitzenhelligkeit von 1.400 cd/m² für zehn Prozent der Bildfläche. Aus diesem Wert ergibt sich auch die Nomenklatur der Gütesiegel: so verlangt die Klassifizierung DisplayHDR 1000 entsprechend 1.000 cd/m².

Gegenüber letzterer müssen Displays mit der Zertifizierung DisplayHDR 1400 zudem ein 3,5 Mal größeres dynamisches Kontrastverhältnis vorweisen und die Schwarzwerte in den Ecken dürfen 0,02 cd/m² nicht überschreiten.

Dazu kommen noch weiterer Spezifikationen, die in den Richtlinien zu DisplayHDR CTS 1.1 zu finden sind.

Es gibt auch schon einen Monitor, der den Anforderungen von DisplayHDR 1400 entspricht: der Asus ProArt PA32UCG wird im Rahmen der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin ausgestellt, die vom 6. bis 11. September 2019 für Besucher geöffnet ist.

Die Neuerungen der Spezifikation DisplayHDR 1.1 laut VESA: