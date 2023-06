DLSS vs. FSR: Nvidias Upscaling-KI fehlt laut Bericht auffällig oft in AMD-gesponsorten Spielen

AMD wehrt sich gegen Behauptungen, man würde Nvidia DLSS auf AAA-Spielen blockieren. (Quelle: AMD/Nvidia, Montage: Gamestar)

Mit Ankunft der KI-Upscaling-Technologien DLSS ( Deep Learning Super Sampling ) von Nvidia sowie FSR ( FidelityFX Super Resolution ) von AMD kämpften die GPU-Hersteller zu Beginn noch um jeden AAA-Release, mit dem die jeweilige Marke beworben werden könnte.

In den vergangenen Jahren ließ sich jedoch ein Umdenken beobachten: Immer mehr Spiele-Releases unterstützten von Beginn an beide Varianten. Auch Intels XeSS ( Xe Super Sampling ) ist immer öfter ab Werk kompatibel.

Einem Bericht des Portals Wccftech zufolge trügt der Schein eines heilen Miteinanders jedoch. Demzufolge lasse sich insbesondere bei AMD-gesponsorten Spielen ein Muster beobachten.

3 aus 13: AMD unterstützt nur selten DLSS

Laut der Analyse verfügen mit Ausnahme von Battlefield 2042 sämtliche von Nvidia mit DLSS-Kompatibilität beworbenen Titel ab Release auch über AMDs FSR 2.

Die Ausnahme lasse sich zudem leicht erklären: Die zweite Version von AMDs Upscaling-KI war zum Release-Zeitpunkt am 10. Juni 2021 noch gar nicht veröffentlicht worden.

Im Gegensatz dazu scheint sich AMD deutlich schwerer damit zu tun, Nvidias DLSS zum Release freizugen oder wenigstens innerhalb kurzer Zeit nachzureichen. Von den dreizehn untersuchten AAA-Spielen verfügen nur drei auch über DLSS-Support:

The Last of Us Part 1 (Release: 28. März 2023)

(Release: 28. März 2023) Forspoken (Release: 24. Januar 2023)

(Release: 24. Januar 2023) Uncharted Legacy of Thieves Collection (Release: 19. Oktober 2022)

Wccftech bat AMD um eine Erklärung, wie diese Zahlen zustande kommen. Diese lieferte das Unternehmen prompt und äußerte sich wie folgt zur Thematik:

Zur Klarstellung: Es gibt Community-Webseiten, die die Implementierung von Upscaling-Technologien in Spielen nachverfolgen. Diese Seiten deuten an, es gäbe Spiele, die nur DLSS unterstützen. (Siehe zum Beispiel PCGamingWiki) AMD FidelityFX Super Resolution ist eine Open-Source-Technologie, die eine Vielzahl von GPU-Architekturen inklusive Konsolen und kompetitiver Lösungen unterstützt; und wir glauben, dass ein offener und breit unterstützter Ansatz der beste für Entwickler und Spieler ist. AMD verpflichtet sich, das Beste für Entwickler und Spieler zu tun. Wir geben Entwicklern die Flexibilität, FSR in alle gewünschten Spiele einzubinden. AMD gegenüber Wccftech

Die verlinkte Übersicht des PCGamingWiki zeige laut Wccftech jedoch das Gegenteil: Einzig vereinzelte Early-Access- und Indie-Spiele verfügen hier über exklusiven DLSS-Support. Vielmehr werde in vielen Games Nvidias Upscaling-KI via Mods nachgepatcht.

Auch Nvidia wurde zur Thematik von Wccftech befragt, äußerte sich jedoch nicht direkt über das Fehlen von DLSS in AMD-gesponsorten Spielen.

Nvidia blockiert, beschränkt, entmutigt oder hindert Entwickler in keiner Weise daran, konkurrierende Technologien zu implementieren. Wir unterstützen und stellen sämtliche Tools für alle Spieleentwickler zur Verfügung, damit diese auf Wunsch problemlos DLSS integrieren können und haben sogar Nvidia Streamline geschaffen, damit Spieleentwickler es leichter haben, konkurrierende Technologien hinzuzufügen. Nvidia gegenüber Wccftech

Grundsätzlich unterscheiden sich die beiden Hersteller allerdings auch in ihrer Vorgehensweise, wenn es um die Verbreitung von FSR und DLSS geht.

Während AMDs FidelityFX Super Resolution unter der Open-Source MIT-Lizenz läuft, verweigert Nvidia die freie Einsicht in den Quellcode von DLSS. Stattdessen können Entwickler mittels Software Development Kits inklusive vorkompilierter Pakete die Upscaling-KI integrieren.

