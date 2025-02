Neues Handy will, dass ihr euch Smartwatch und Powerbank künftig sparen könnt

Das Doogee S119 hat einfach eine »Smartwatch« auf der Rückseite. (Bildquelle: Doogee)

Smartphone-Hersteller Doogee hat ein neues Handy veröffentlicht, das auf der Rückseite ein kreisrundes Display neben den Kameras besitzt. Auf diesem kann unter anderem die Uhrzeit angezeigt werden. Die restlichen technischen Daten ähneln den von anderen Outdoor-Handys im Budget-Bereich.

Darum ist das relevant: Das Doogee S119 verspricht, mit dem zweiten Bildschirm nützliche Informationen auf einen Blick anzuzeigen, ohne das Hauptdisplay wecken zu müssen.

Gerade für das Prüfen der Uhrzeit oder für das Anzeigen von Benachrichtigungen könnte das praktisch sein.

Der große Akku und die robuste Bauweise sind praktische Boni für Outdoor-Enthusiasten.

Trotz der Funktionen, die an eine Smartwatch erinnern, kann dieses Handy keine echten Smartwatches ersetzten, die umfangreiche Gesundheits- und Sportfunktionen bieten.

Das Doogee S119 im Detail

Dank der eingebauten Stoßdämpfer, sollte das Handy die meisten Stürze überleben. Es ist allerdings nicht klar, ob das rückseitige Display über gehärtetes Glas verfügt. (Bildquelle: Doogee)

Das Display auf der Rückseite ist 1,32-Zoll groß und hat eine Auflösung von 360 x 360 Pixeln. Wie bei einer Smartwatch könnt ihr aus verschiedenen Zifferblättern wählen, die teilweise anpassbar sind. Auf dem kleinen Bildschirm könnt ihr folgende Funktionen nutzen:

Anrufe tätigen

Benachrichtigungen einsehen

Musik steuern

Kamera steuern

Kalender

Weckerfunktion

Akkustand-Anzeige

Kompass

Schutz: Das Doogee S119 verfügt außerdem über die Zertifizierungen IP69K, IP68 und MIL-STD-810H. Damit ist es gut gegen Wasser, Kleinpartikel und Stöße geschützt.

Das rückseitige Display kann auch als Kompass verwendet werden. (Bildquelle: Doogee)

Kameras: Trotz des prominenten Bildschirms auf der Rückseite verfügt das Doogee S119 über drei Kameras.

Die Hauptkamera hat eine Auflösung von 100 Megapixeln und eine F/1.8-Blende.

Die Ultraweitwinkel-Kamera hat nur eine Auflösung von 5 Megapixeln. Der Betrachtungswinkel beträgt 120 Grad.

Dazu kommt eine monochrome Nachtsicht-Kamera mit 20 Megapixel und F/1.8-Blende.

Die Frontkamera hat eine Auflösung von 16 Megapixeln.

Aufgrund des großen Displays gehen wir davon aus, dass Doogee hier keine besonders großen Bildsensoren verbaut hat. Erwartet also keine Bildqualität, wie bei teureren Handys.

Der große Akku: Das Handy hat einen Akku mit Gesamtkapazität von 10.200 mAh. Damit sollte laut Doogee eine 13-stündige Videoweidergabe möglich sein. Die Ladeleistung liegt bei maximal 33 Watt. Ladegerät und USB-Kabel sind im Lieferumfang enthalten. Per Kabel könnt ihr auch andere Geräte aufladen und das Doogee S119 als Powerbank verwenden.

Die restlichen technischen Daten:

Prozessor: MediaTek MT8788

Arbeitsspeicher: 8 GByte (+ 16 Gbyte erweiterbarer RAM)

Speicher: 512 GByte (bis zu zwei TByte erweiterbar per microSD-Karte)

Bildschirm: 6,72 Zoll, IPS, 380 Nits, FHD+

Betriebssystem: Android 14

Preis und Verfügbarkeit: Das Doogee S119 wird in Europa ab dem 20. Februar ausgeliefert und kann aktuell beim Hersteller für einen Preis von 360 Euro vorbestellt werden. Ein 15-Prozent-Discount-Coupon ist dort zum jetzigen Zeitpunkt einlösbar.

Was haltet ihr von diesem Handy? Würdet ihr euch so ein Display auf der Rückseite wünschen? Oder ist das für nur ein Gimmick? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!