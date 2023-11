Das Doogee V30 Pro ist eines der günstigsten Handys mit einer 200-Megapixel-Kamera. (Bild: Doogee)

Nachdem Doogee erst vor einigen Tagen das kompakte Smini angekündigt hat, schiebt das Unternehmen direkt ein weiteres Handy hinterher - mit technischen Spezifikationen, die sich gewaschen haben.

Das neue V30 Pro soll genauso robust wie das Smini sein, dafür aber größer - und das nicht nur bei den Maßen, sondern auch bei den inneren Werten. Eines der hervorstechenden Features ist eine 200-Megapixel-Hauptkamera mit Samsung-Sensor - und das zu einem deutlich günstigeren Preis als das Galaxy S23 Ultra.

Bei den Specs wurde nicht gespart

Design und Gehäuse: Doogee platziert sich als Anlaufstelle für Nutzer, die auf der Suche nach besonders robusten Handys sind. Und das sieht man auch gleich auf den ersten Blick.

Das V30 Pro sieht aus, als hätte es eine Handyhülle im Design integriert. Auf der Rückseite befindet sich ein rundes Kameramodul und auf der Vorderseite befindet sich eine tropfenförmige Aussparung für die Selfie-Kamera.

Die Features des Doogee V30 Pro im Überblick. (Bild: Doogee)

Das Gehäuse ist sowohl IP68 als auch IP69K-zertifiziert. Es ist somit gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt und hält auch starken Wasserstrahlen bei hoher Temperatur stand. Wenn ihr euer Handy also mal einer Hochdruckreinigung unterziehen wollt: Hiermit geht das wohl.

Dazu kommt noch eine MIL-STD-810 H-Zertifizierung. Dabei handelt es sich um eine technische Norm des US-Militärs. Die Zertifizierung selbst sagt allerdings wenig darüber aus, was genau getestet wurde. Damit könnten Sturzfestigkeit, Temperaturbeständigkeit oder etwas anderes gemeint sein. Um den Stempel zu erhalten, reicht das Testen einer der Kriterien.

Kameras: Auf der Rückseite des Doogee V30 Pro befinden sich drei Linsen. Die Hauptkamera besitzt 200-Megapixel und verwendet einen Samsung-Sensor. Ob hierbei derselbe zum Einsatz kommt, der auch im Galaxy S23 Ultra verbaut ist, ist unklar.

Dazu kommt eine Nachtsicht-Kamera mit Infrarot und 24 Megapixeln. Für den Ultraweitwinkel ist die dritte Kamera zuständig, die ein Sichtfeld von 125 Grad und 16 Megapixel besitzt. Außerdem hat sie noch eine Makro-Funktion.

Die Frontkamera besitzt 32 Megapixel und verwendet einen Sony-Sensor.

Display: Das 6,58 Zoll große IPS-Display besitzt eine maximale Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Die Auflösung ist FHD Plus mit 1080 x 2408 Pixeln. Das ergibt eine Pixeldichte von etwa 401 ppi.

Leistung und Speicher: Im Inneren werkelt der MediaTek Dimensity 7050-Chip mit acht Kernen. Unterstützt wird dieser mit 12 GByte RAM. Der interne Speicher beträgt 512 GByte und kann um bis zu 2 TByte mit einer MicroSD-Karte erweitert werden.

Akku und Laden: Der verbaute Akku hat eine beeindruckende Kapazität von 10.800 mAh und unterstützt Schnellladen mit 33 Watt. Wie lange die Akkulaufzeit oder Ladedauer ist, wird leider nicht angegeben. Bei einem 5-Volt-USB-Ladegerät würde die Ladezeit etwa 1 Stunde und 40 Minuten betragen.

Doogee verrät darüber hinaus nicht, wie schwer das Handy sein wird. Bei einem so dicken Akku gehen wir aber von keinem Leichtgewicht aus.

Preis und Verfügbarkeit: Das Doogee V30 Pro ist aktuell über die Herstellerwebseite und AliExpress vorbestellbar. Die Auslieferung erfolgt am 25. November. Der Preis beträgt 430 US-Dollar.

GSMArena will außerdem erfahren haben, dass es zum Singles Day am 11. November eine Preissenkung auf 301 US-Dollar geben wird.

Eine Verfügbarkeit in Deutschland wurde noch nicht angekündigt, ist aber sehr wahrscheinlich. Viele andere Doogee-Handys sind im deutschen Hersteller-Shop und Amazon verfügbar sind. Wir haben eine entsprechende Anfrage an Doogee geschickt und aktualisieren diesen Artikel entsprechend, sobald weitere Informationen vorliegen.

Ob das Handy halten kann, was es verspricht, können wir euch hoffentlich in einem baldigen Test verraten.

Was haltet ihr von dem Doogee V30 Pro? Hattet ihr diesen Hersteller bereits auf dem Schirm oder hört ihr von ihm zum ersten Mal? Würdet ihr dieses oder ein anderes von Doogee in Betracht ziehen? Und wie wichtig ist euch die Robustheit bei Smartphones im Allgemeinen? Und was ist eure Meinung zu dem gigantischen Akku in diesem Handy? Übertrieben oder nicht? Schreibt es uns in die Kommentare!