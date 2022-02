Doom-PC mit RTX 3080: Das vielleicht coolste PC-Gehäuse, das es gibt

Es gibt Office-PCs, Gaming-PCs und es gibt PCs, die sehen auf den ersten Blick nicht aus wie ein PC. Eine sehr beeindruckende Case-Mod von einem taiwanesischen Case-Modder, der unter dem Namen Mark’s Fabrications arbeitet, gehört definitiv zu der letzten Kategorie.

Und ja, es ist natürlich Geschmackssache, wie cool man das Gehäuse findet, und vielleicht haben wir noch coolere Varianten bislang auch nur übersehen. Deshalb bitten wir schon an dieser Stelle darum, andere Anwärter für das coolste PC-Gehäuse überhaupt sehr gerne in den Kommentaren zu nennen.

Die neueste Mod von Mark hat es in die Geforce Garage geschafft, in der Nvidia besonders beeindruckende Mods auf ihrem YouTube-Kanal und auf Social Media hervorhebt. Mark hat die BFG 10.000 aus Doom Eternal als PC-Gehäuse nachgebaut, worin ein voll funktionsfähiger Rechner steckt. Wie das Ergebnis in Aktion aussieht, könnt ihr hier begutachten:

Ein Gehäuse in Bewegung

Ein Highlight beim Design ist, dass sich die stationäre Kanone sogar bewegen lässt. So kann der PC nach oben und unten schwenken und quasi Ziele anvisieren. Die Lüfter der All-in-One-Wasserkühlung für die CPU sehen dabei so aus wie Mündungsöffnungen.

Für den PC selbst oder die Leistung hat all das natürlich keinen Nutzen. Aber es ist ein sehr cooler Mechanismus, der die Liebe zum Detail bei dieser Mod zeigt.

Auch die Beleuchtung, Farbgebung und die Details sind absolut beeindruckend und professionell ausgeführt. Die verbaute Hardware kann sich ebenfalls sehen lassen. Ein Highlight ist die RTX 3080, die im normalen Handel momentan nur schwierig beziehungsweise zu sehr hohen Preisen zu bekommen ist.

Die vollen Specs sehen folgendermaßen aus:

Grafikkarte : Geforce RTX 3080 Founders Edition

: Geforce RTX 3080 Founders Edition Prozessor : Intel Core i7 10700K

: Intel Core i7 10700K Mainboard : ASRock Z490i Phantom Gaming-ITX

: ASRock Z490i Phantom Gaming-ITX RAM : 32,0 GByte DDR4

: 32,0 GByte DDR4 Kühlung : Cooler Master ML240 Illusion

: Cooler Master ML240 Illusion Netzteil: Cooler Master GX Gold 1050 Watt

Der Modder sagt sogar, er hätte er noch mehr bewegliche Teile und Lasereffekte verbaut, wenn mehr Zeit gewesen wäre. Das hätten wir gerne gesehen.

Es muss nicht immer ein aktuelles Thema sein. Erst vor kurzem haben wir eine weitere coole Mod vorgestellt. Hier hat ein Modder mit liebe zum Retro-Design seine alte Dreamcast in einen PC verwandelt:

Noch mehr ungewöhnliche PC-Mods

Wie ihr am Doom-PC bereits erkennen könnt, ist Mark kein Anfänger, wenn es um PC-Mods geht. Bereits in der Vergangenheit hat er verschiedene Gehäuse gebaut, die aus unserer Sicht allesamt beeindruckend sind. Natürlich wollen wir sie euch nicht vorenthalten:

An Kreativität mangelt es dem taiwanesischen Modder auf jeden Fall nicht. Wir sind auf weitere Kreationen aus Marks Werkstatt gespannt. Wenn ihr es doch lieber klassisch mögt, findet ihr passende Varianten in unserer Kaufberatung für die besten PC-Gehäuse für Spieler.