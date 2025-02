Down to the Detail - In Folge 5 der Blade-Runner-Analyse kommt es zum großen Finale

Zeit für das große Finale der Blade-Runner-Analyse!

Sehr verehrte Damen, Herren und Replikanten,

die Zeit rennt! Gerade erst schmiert man sich frühmorgens bei Folge 1 von Down to the Detail noch seine Marmeladenstulle, schwupps, schon ist Folge 5 da und das große Finale steht bevor. Und wie es sich für einen Showdown gehört, stehen wichtige Entscheidungen bevor.

Worum geht's in Folge 5? Ray McCoys Kartenhaus ist ist zusammengebrochen. Alle Fronten haben sich verschoben, nichts ist mehr sicher, vor allem nicht die Straßen von L. A., denn wir sind ein gesuchter Mann, ein Replikant … oder doch nicht?

Auf der Suche nach der Wahrheit irren wir durch den Untergrund, stellen uns alten Feinden, gewinnen neue Verbündete und müssen uns letzten Endes für einen von vielen Wegen entscheiden.

Tiger, Tiger burning bright, in the forrest of the night.

Was ist Down to the Detail? Aufgenommen haben die Podcast-Miniserie Marius, Fabian und Ringo von Down to the Detail, dem wohl detailversessensten Retro-Podcast der Kopfhörergeschichte. Die Drei lieben es, tief in Spiele einzutauchen und ihnen jedes Detail zu entreißen - insbesondere bei PC-Klassikern, die über die Jahre etwas in Vergessenheit geraten sind.

Neue Folgen des Podcasts erscheinen normalerweise als erstes für die Unterstützer auf Patreon und Steady. Doch mit einem aktiven Abonnement von GameStar Plus kommt ihr ab sofort zeitgleich in den Hörgenuss.

Jetzt die neue Plus-Folge anhören!