E-Bikes: VanMoof führt überraschend günstigere E-Bikes S4 und X4 ein

VanMoof bringt überraschend günstige E-Bikes auf den Markt. Wenig Geld ist es trotzdem nicht.

Das S5 ist noch nicht allzu lange auf dem Markt und schon stellt der niederländische Hersteller VanMoof zwei neue E-Bikes her, die im Vergleich zum Vorgänger deutlich günstiger sein sollen.

Die günstigeren S4- und X4-Fahrräder sind für einen Preis von 2198 Euro zu haben -ab Juni sollen die Bikes erhältlich sein. Das sind satte 1300 Euro weniger als bei den S5- und A5-Modellen, die mit rund einem Jahr Verspätung nun endlich verfügbar werden.

Das steckt im neuen VanMoof S4 / X4

Das neue VanMoof S4 in Gelb.(Bild: VanMoof)

Optisch wirken die neuen Räder wie die S3 und X3 Modelle und sollten wahrscheinlich als Nachfolger verstanden werden.

Das S4 mit Diamantrahmen hat 27,5-Zoll-Räder, während das X4 mit 24-Zoll-Rädern kleiner und damit wendiger sein soll.

Das Größere von beiden ist für Menschen mit einer Körpergröße zwischen 1,70 Meter und 2,10 Meter gedacht. Das X4 ist für menschen ziwschen 1,55 Meter und 1,90 Meter geeignet.

Neu sind die Farben: Die Räder sind jeweils in Hell- und Dunkelgrün sowie Lila und Gelb verfügbar.

Die vier Farbvarianten des S4 und X4. (Bild: VanMoof)

Die technischen Daten des Frontnabenmotors sind deckungsgleich mit dem S3. Das heißt, er kann in vier Stufen anschieben und hat 250 Watt.

Der Boost-Knopf sorgt kurz für eine Maximalleistung von 59 Newtonmetern. Zum Vergleich: Der Motor von S5 und X5 bringt es auf 68 Newtonmeter.

Der Akku fasst 478 Wattstunden und lässt sich nicht zum Laden entfernen. Die Ladezeit gibt VanMoof mit viereinhalb Stunden an, während die Hälfte des Akkus nach eineinhalb Stunden voll geladen sein soll.

Somit kommt er auf eine maximale Reichweite von 60 bis 150 Kilometern. Das hängt jedoch von der Zuladung und Unterstützungsstufe ab.

Die neue Zweigang-Automatik-Nabenschaltung am Hinterrad hat einen Schaltpunkt, der an die Trittfrequenz gekoppelt ist. Auf einen Drehmomentsensor wie beim S5 und A5 müsst ihr allerdings verzichten.

Die beiden Modelle können mit dem bekannten Kicklock verriegelt werden, indem ihr dem Fuß an einen Knopf an der Hinterachse kickt. Wenn es trotzdem jemand auf euer Bike abgesehen hat, dann schlägt es Alarm und informiert euch per App.

Gegen knapp 350 Euro könnt ihr über drei Jahre einen Service dazu buchen, der es euch erlaubt, euer verschollenes oder gestohlenes Fahrrad wiederzufinden.

Was haltet ihr von den neuen Modellen? Habt ihr schon mal auf einem E-Bike gesessen? Hat es euch gefallen oder verzichtet ihr lieber? Wenn ihr schon eines besitzt, dann verratet uns gerne welche. Seid ihr damit zufrieden oder wird es bald Zeit ein VanMoof zu bestellen? Schreibt uns eure Meinungen und Ansichten, wie immer, gerne in die Kommentare!