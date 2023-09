Microsoft: Im Edge-Browser macht ihr Texte von Webseiten bald ganz einfach mit einem Klick lesbarer

Der Edge-Browser wird um ein neues Feature erweitert. (Quelle: Microsoft)

Microsoft baut immer mehr KI-Funktionen in den hauseigenen Browser Edge ein. So könnt ihr bereits jetzt mit dem auf ChatGPT basierenden Bing Chat in der Seitenleiste interagieren, Texte KI-gestützt übersetzen oder eine einfache Rechtschreibhilfe nutzen.

Vorschau-Version bietet AI-Writing

Bald wird es aber sogar möglich sein, ganze Texte auf einer Webseite mithilfe der künstlichen Intelligenz von Edge umschreiben zu lassen. Dabei stehen mehrere Schreibstile und eine gewünschte Textlänge zur Verfügung, um den kopierten Absatz individuell an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.

Die Technologie dazu basiert auf dem KI-Sprachmodell GPT-4 von ChatGPT und Bing AI und bietet ähnliche Einstellungen wie die Verfassen -Box der Edge-Seitenleiste. Das neue Feature AI-Writing ist jedoch stattdessen vollständig über eine Webseite nutzbar, wie Window Latest berichtet.

Derzeit nur für kleine Nutzergruppe in der Canary-Version

Das neue KI-Schreibwerkzeug AI-Writing kann schnell Textideen in Stilen wie professionell, enthusiastisch oder informativ erzeugen. Derzeit wird es nur mit einer kleinen Benutzergruppe in der Canary-Version von Chromium Edge getestet, sodass nicht alle Anwender der Preview-Version Zugang zu dieser neuen Funktion haben.

Microsofts AI-Writer wird in einem Textfeld genutzt (Quelle: Windows Latest)

Aktiviert wird die Funktion in den Einstellungen unter Schreibhilfe über den Button Schreibhilfe im Netz verwenden . Nun können Texte in den Textfeldern ausgewählt und über den Kontextmenüeintrag Umschreiben einfach umformuliert werden.

Neben den bereits erwähnten Optionen zum Schreibstil gibt es auch verschiedene Formate wie Absatz , E-Mail oder Blogpost . Auch die Länge des KI-generierten Textes ist über die Auswahlmöglichkeiten kurz , mittel , oder lang auswählbar.

Was haltet ihr von der neuen KI-Schreibfunktion in Microsoft Edge? Werdet ihr es ausprobieren, sobald es in der deutschen Standardversion von Edge verfügbar ist oder nutzt ihr sogar schon die Vorschauversion des Browsers? Oder setzt ihr auf einen anderen Webbrowser wie Google Chrome oder Mozilla Firefox und müsst daher vorerst auf dieses Feature verzichten? Wir freuen uns über eure Meinung in den Kommentaren!