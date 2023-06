YouTuber entdeckt eingemauerten USB-Stick – und schließt seinen Laptop daran an

USB-Sticks können nicht nur sehr praktisch sein, sondern auch Schadsoftware enthalten. Deshalb ist es in der Regel keine gute Idee, einen USB-Stick zu benutzen, dessen Inhalt man nicht kennt.

Das sieht potenziell allerdings ganz anders aus, wenn man Tech-YouTuber ist wie mryeester . In so einem Fall ist ein aus der Wand herausragender USB-Stick sogar ein gefundenes Fressen. Wir stürzen uns ebenfalls gerne darauf, weil das alles so herrlich sinnlos ist, wie wir gleich noch sehen werden.

Apropos herrlich sinnlos : Das gilt gleichermaßen für unserer Reihe unnützer Experimente mit PC-Hardware. Thema der letzten Episode: Was passiert, wenn man 14 Mäuse gleichzeitig an einen PC anschließt? . In dem verlinkten Artikel findet ihr auch eine Liste mit alle anderen Folgen der Reihe.

Ein unerwarteter Fund

Laut Aussage von mryeester ist ihm in einer Ziegelsteinwand unverhofft ein eingemauerter USB-Stick aufgefallen. So groß die Neugier auch sein mag, die dadurch geweckt wird, so wenig können wir euch grundsätzlich empfehlen, einen Laptop an so einen USB-Stick anzuschließen.

Der YouTuber hat das selbstredend trotzdem getan, aber in diesem Fall gibt es wohl keinen Grund zur Sorge. Wie im oben eingebetteten Video zu sehen, passiert nach dem Anschließen nicht mehr, als dass ein Bild mit einer Ziegelsteinwand auf dem Desktop auftaucht.

Solange mit dem PC kein unbemerkter Schindluder im Hintergrund getrieben wird, handelt es sich also um einen harmlosen, fast schon philosophischen Scherz. Welcher Inhalt sollte schließlich sonst auf einem eingemauerten USB-Stick zu finden sein, wenn nicht eine (virtuelle) Wand?

Wir hoffen, diese kurzweilige Geschichte hat euch genau so unterhalten wie uns. Hättet ihr eure Neugierde zurückhalten können und den USB-Stick nicht ausprobiert? Oder wärd ihr wie der YouTuber schwach geworden - ein passendes Notebook in ausreichender Nähe vorausgesetzt? Und kennt ihr noch andere Kuriositäten dieser Art aus dem Tech-Universum? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!