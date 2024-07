Ruckelt Elden Ring? Eure Maus könnte schuld sein, auch wenn ihr sie nicht benutzt

Kann es so einfach sein? Ist wirklich eure Maus Schuld, an der mäßigen Performance? (Bild: Bandai Namco | Freepik)

Elden Ring lief noch nie so richtig optimal auf dem PC, doch seit dem Release des DLC »Shadow of the Erdtree« sind vermehrt Probleme aufgetaucht. Manche davon sollten mit dem neuesten Patch eigentlich behoben sein, doch das heißt nicht, dass alles rund läuft.

Auf X hat der FromSoftware Play Support eine Lösung für Ruckler und Frame Drops veröffentlicht.

Maussoftware soll Schuld sein

Im Detail: Nachdem sich viele Spieler auf Steam über die Performance von Elden Ring beschwert haben, liefert FromSoftware per X-Beitrag einen Lösungsansatz, den die meisten wohl nicht auf dem Schirm hatten.

Schuld an der fragwürdigen Performance soll angeblich die Software eurer Maus sein. Welche Software davon genau betroffen sein soll, erwähnt FromSoftware nicht.

Wir gehen also davon aus, dass sie allgemein von jedweder Software sprechen, die eure Maus beeinflusst.

Wenn ihr Probleme mit Elden Ring habt, versucht also Software wie Razer Synapse oder Logitech G-Hub auszuschalten, bevor ihr das Spiel startet.

Neben diesem Fix, gibt es allerdings noch viele weitere, die ihr probieren könnt. Davon ist allerdings keiner offiziell von FromSoftware kommuniziert worden.

Hier findet ihr diverse Lösungsansätze, wenn das Spiel bei euch nicht richtig laufen will:

Elden Ring DLC: So werdet ihr Framedrops und Ruckler los

Zu den Lösungsansätzen gehören unter anderem:

Offline-Modus deaktivieren

Easy Anti Cheat deaktivieren

Aufnahmetools und Overlays deaktivieren

Uvm.

Läuft der Elden Ring DLC bei euch so wie er soll, oder wartet ihr sehnsüchtig nach dem erlösenden Patch? Wenn ihr noch Tipps habt, die wir bisher nicht erwähnt haben, dann schreibt sie doch gerne in die Kommentare. So können vielleicht ein paar Spieler mehr in den flüssigen Genuss und gut laufenden Genuss von Elden Ring: Shadow of The Erdtree kommen.