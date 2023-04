Elon Musk will die Menscheit vor KIs retten, indem er eine eigene KI entwickelt

Elon Musk will die Menschheit vor einer KI retten, die uns irgendwann auslöschen könnte - und das mit einer eigenen KI.

Gibt es einen Tech-Milliardär, von dem man mehr hört als Elon Musk? Der Gründer von Tesla und SpaceX sucht sich gefühlt alle paar Wochen ein neues Feld, in dem er für Aufsehen sorgt.

Nun hat er auf dem amerikanischen Sender Fox verraten, dass er angeblich an »TruthGPT« arbeitet (via TheVerge.com).

Der Grund ist nicht einfach nur Fortschritt oder Geld - zumindest wenn man ihm Glauben schenken mag. Ihm geht es angeblich darum, eine »maximal wahrheitssuchende KI” zu erschaffen, um die »Zerstörung der Menschheit zu vermeiden«.

»Ich werde etwas starten, das ich TruthGPT oder eine maximal wahrheitssuchende KI nenne, die versucht, die Natur des Universums zu verstehen. [...] ich denke, dass dies der beste Weg zur Sicherheit sein könnte, da eine KI, die sich darum kümmert, das Universum zu verstehen, die Menschen wahrscheinlich nicht auslöschen wird, weil wir ein interessanter Teil des Universums sind.«

Elon Musk: TruthGPT soll den Kurs von ChatGPT korrigieren

Elon Musk (Bild: AFP)

Musk teilte mit, dass er »TruthGPT« als eine Kurskorrektur gegenüber OpenAI, den Entwicklern von ChatGPT, verstanden werden soll. Er hat OpenAI damals als Non-Profit-Organisation mitbegründet. Mittlerweile hat das Unternehmen allerdings eine Tochterfirma gegründet, die Gewinn bringen soll.

Die Gewinnanreize könnten laut Musk dafür sorgen, dass die Ethik der KI-Modelle so beeinträchtigt werden könnte. »TruthGPT« soll eine transparente Alternative sein.

Die Idee von der wahrheitssuchenden KI ist allerdings nicht neu. Schon im Februar tweetete er »Was wir brauchen, ist TruthGPT«.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Erst vor kurzem hatten Elon Musk und andere große Namen aus dem Tech-Bereich, wie zum Beispiel Apple-Mitgründer Steve Wozniak, eine Entwicklungsphase für Large Language Models (wie ChatGPT) gefordert.

Wie weit die Arbeiten an »TruthGPT« vorangeschritten sind - wenn sie überhaupt schon begonnen haben - ist nicht bekannt. Musk hat im März allerdings fast schon heimlich eine neue KI-Firma namens X.AI gegründet. Gut möglich, dass diese Firma für die Entwicklung verantwortlich ist oder sein wird.

Was haltet ihr von Elon Musks Idee eine Art Gegenpol zu OpenAIs ChatGPT zu gründen? Er hat ja bereits an OpenAI mitgewirkt. Meint ihr, er wird irgendwann eine dritte KI-Firma Gründen, die wiederum die wahrheitssuchende KI kontrollieren soll? Welches KI-Projekt wäre in euren Augen sinnvoll? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!