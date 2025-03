Ohne diese Software gäbe es weder Windows noch Linux: Das erste Betriebssystem der Welt wird 70

Der Whirlwind I war der erste Computer, der mittels seines Betriebssystems Befehle automatisch ausführen konnte. (Bild: MIT Museum)

Windows, Linux, macOS: Ohne Betriebssystem wäre ein PC für die meisten Nutzer unbrauchbar. Die Oberfläche nimmt uns viel Arbeit ab, automatisiert Prozesse und stellt sie optisch ansprechend dar.

Den Grundstein für Windows und Co. legte Director, das erste automatische Betriebssystem der Welt – und das wurde am 8. März 70 Jahre alt.

Erfunden wurde Director am berühmten MIT (Massachusetts Institute of Technology), um den Whirlwind I effektiver nutzen zu können. Das war ein bahnbrechender digitaler Echtzeit-Computer, der während des Kalten Krieges entwickelt wurde.

Ein einziger Computer musste in den 1950ern noch von mehreren Menschen bedient werden. (Bild: MIT Museum)

Vor Director haben Maschinen lediglich einen Befehl umgesetzt, der ihnen per Lochkarte oder mittels Schaltern gegeben wurde. Um von einer Aufgabe zur nächsten zu wechseln, musste man den Befehl manuell ändern.

Director hingegen wurde mit Magnetbändern gefüttert. Diese enthielten vordefinierte Anweisungen zur automatischen Ausführung von Aufträgen. Der Whirlwind I hat diese dann nacheinander abgearbeitet, ohne dass es Eingaben durch einen Menschen brauchte.

Das war ein früher Vorläufer des sogenannten »Batch-Processing«, das später in Großrechnern (zum Beispiel von IBM) standardisiert wurde. Batch-Prozesse gibt es auch in modernen Betriebssystemen wie Windows.

KI-generierter Inhalt Was ist »Batch-Processing«? Batch-Processing bezeichnet die Verarbeitung von Daten in großen Gruppen oder »Batches« statt in Echtzeit. Es wird häufig in der Datenverarbeitung eingesetzt, um Effizienz zu steigern, indem Aufgaben gesammelt und zu einem späteren Zeitpunkt gemeinsam bearbeitet werden.

Für die US-Amerikaner war der Whirlwind I sehr wichtig. Er diente als Grundlage für das spätere SAGE-System der U.S. Air Force, das zur Luftabwehr im Kalten Krieg entwickelt wurde. Am 29. Mai 1959 wurde Whirlwind I nach fast 10 Jahren schließlich abgeschaltet, so Computer History Museum.

Das erste Windows erschien am 20. November 1985. Es war zunächst nur als grafische Oberfläche für Microsofts Betriebssystem MS-DOS gedacht, das vier Jahre früher erschien. Heute ist Windows eines der erfolgreichsten Betriebssysteme weltweit.

Das klassische Mac OS für Apple-Computer erschien übrigens 1984; Linux 1.0 sogar erst 1994.