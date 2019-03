Roccat von TurtleBeach gekauft - Expansion ins PC-Gaming

Hardware-Hersteller legen derzeit zunehmend den Fokus auf die Zielgruppe PC-Spieler. Der für Konsolen-Zubehör und vor allem Headsets bekannte amerikanische Hersteller TurtleBeach (TB) will ebenfalls verstärkt im Markt für PC-Hardware Fuß fassen.

Einem Bericht von PCGamesN zufolge hat TurtleBeach das deutsche Unternehmen Roccat aufgekauft, das sich seit 2007 als Hersteller für PC-Peripherie wie Mäuse und Tastaturen einen Namen gemacht hat. Insgesamt 14,8 Millionen US-Dollar hat sich TurtleBeach den Deal kosten lassen - abzüglich einer Anpassung des Working-Capitals, 1 Mio. US-Dollar oder Aktien sowie zuzüglich bis zu ca. 3,4 Mio. US-Dollar an Earn-Out-Zahlungen - wie es in der Pressemitteilung heißt.

Beide Unternehmen erhoffen sich von dem Kauf Vorteile beim Absatz ihrer Produkte: Während Roccat auf die Distributionskanäle von TB in Nordamerika und Europa zurückgreifen kann - immerhin hält TB im Bereich für Konsolen- und PC-Headsets rund 40 Prozent Marktanteil, profitiert TB von Roccats Vertriebskanälen in Deutschland, in Europa und in Asien.

Juergen Stark, CEO von TB, erklärte zur Übernahme von Roccat:

"»Wir bekommen ein großartiges Portfolio an PC-Gaming-Mäusen und -Tastaturen und ein erfahrenes Team im Bereich PC-Zubehör, gleichzeitig eröffnen sich großartige Synergien für unsere Vertriebspräsenz.



Roccat beschleunigt unsere Expansion im rund 1,6 Mrd. US-Dollar umfassenden Markt für PC-Gaming-Headsets und ermöglicht uns den direkten Einstieg in den ca. 1,3 Mrd. US-Dollar schweren Markt für PC-Gaming-Tastaturen und -Mäuse."

Erste Grundlagen dafür hatte TB bereits Anfang 2018 gelegt, als die Firma dank des Erfolgs von Fortnite Rekordumsätze im Headset-Segment vermelden konnte.

Ob beide Markennamen voneinander getrennt weiter existieren werden, ist derzeit übrigens noch unklar. Es ist allerdings davon auszugehen, dass sowohl Roccat- als auch TurtleBeach-Produkte aufgrund ihres hohen Bekanntheitsgrads innerhalb der (PC-)Gaming-Community ihre bisherigen Marken behalten werden.