So einen Kühler habe ich noch nie gesehen - und ich hoffe, das wird bei Grafikkarten nicht die Normalität

Bekommt Team Rot in Form von AMD nochmal eine stärkere GPU von Team Grün beziehungsweise Nvidia vorgesetzt? (Bildquelle: stock.adobe.com / GameStar.de)

Viel Leistung bedeutet oft einen hohen Stromverbrauch beziehungsweise hohe Temperaturen. Modelle von Nvidias aktuellem Flaggschiff RTX 4090 gehören deshalb zu den größten GPUs, die es jemals gab. Aktuelle Bilder legen aber nahe, dass das Ende der Fahnenstange damit noch nicht erreicht ist.

Um welche Bilder geht es? Es geht um Fotos von der chinesischen Verkaufsplattform Goofish. Sie zeigen einen riesigen Kühler im aktuellen Nvidia-Design, der dort laut Videocardz.com zum stolzen Sammlerpreis von über 110.000 Euro angeboten wird. Und ja, es geht nur um den Kühler.

Der Kühler ist sogar so breit, dass die vier Anschlüsse der GPU horizontal statt vertikal angeordnet sind - etwas, das ich der Form noch nie gesehen habe:

Links die Platzierung der Anschlüsse beim auf Goofish auftauchten Kühler, rechts die der Gigabyte RTX 4090 Windforce. (Bildquelle Kühler: Hayaka/Goofish)

Drei weitere Ansichten von dem Kühler findet ihr auf dem Bild im nächsten Artikel-Abschnitt. Sie machen durch den Vergleich mit einer RTX 3090 und durch das Halten in einer Hand besonders deutlich, wie ausladend der Kühler ist.

Die entscheidende Frage lautet nun: Was ist mit der passenden GPU? Dicht gefolgt von der Frage, was das für die Zukunft bedeutet, aber dazu am Ende des Artikels mehr.

Sollte Nvidia planen, eine noch schnellere Grafikkarte damit auf den Markt zu bringen, würde der ohnehin schon große Vorsprung gegenüber AMD wohl nochmal ein gutes Stück wachsen. Bereits die RTX 4090 ist in ihren verschiedenen Varianten ungefähr 20 bis 30 Prozent flotter als die Radeon RX 7900 XTX.

Kommt eine mögliche RTX 4090 Ti?

Gerüchte über eine mögliche RTX 4090 Ti oder auch eine neue RTX Titan gibt es bereits länger, insgesamt ist es aber noch vergleichsweise still um das vermeintliche kommende Flaggschiff.

Wie schnell wäre die neue GPU? Laut Wccftech.com könnte eine RTX 4090 Ti auf 18.176 Shader-Einheiten setzen statt auf 16.384 wie im Falle der RTX 4090. Auch höher taktender VRAM ist denkbar. Das würde ein Performance-Plus im Bereich von knapp zehn Prozent realistisch erscheinen lassen.

Eilig hat Nvidia es mit der RTX 4090 Ti indes sicher nicht, falls sie überhaupt je erscheint. Einerseits gibt es kaum Anzeichen dafür, dass AMD bei der aktuellen RX-7000-Generation noch plant, Nvidias RTX 4090 Konkurrenz zu machen. Andererseits dürfte es bis zum RTX-5000-Release noch dauern, wie hier zu lesen:

➡️ Neue Gaming-Grafikkarten von Nvidia: Was zu befürchten war, wird wohl die Realität

Das gibt den Geforce-Machern potenziell ein größeres Zeitfenster, um eine mögliche RTX 4090 Ti nachzulegen. Neue Super -Varianten der anderen RTX-4000-Modelle wären zur Überbrückung übrigens ebenfalls denkbar. Zuletzt (und zum ersten Mal) sind sie in der RTX-2000-Generation erschienen.

Besonders die Fotos, die den Kühler in einer Hand zeigen, machen seine Dimensionen deutlich. (Quelle: Hayaka/Goofish)

Hoffentlich kein Trend

Die vermeintliche RTX 4090 Ti würde wohl nicht nur mit Blick auf den Kühler, sondern auch in Sachen Preis und Leistungsaufnahme den Vogel abschießen. Als Fan von möglichste kompakten, aber dennoch schnellen Gaming-PCs stößt mir persönlich dabei vor allem die Größe sauer auf.

Besonders kleine Gehäuse wie beispielsweise das von mir genutzt Node 202 von Fratcal Design bieten relativ wenig Platz für die Grafikkarte, da kommen mir immer größere GPUs nicht grade recht.

Ich habe zwar Spaß daran, mir Hardware für meine Zwecke passend zu machen, wie ihr auch in diesem Foren-Thread zu den Grafikkarten in euren PCs sehen könnt, in dem meine GPU direkt zu Beginn vertreten ist. Generell darf Hardware aber gerne lieber kompakter statt immer riesiger werden.

Wie denkt ihr über eine mögliche RTX 4090 Ti mit riesigem Kühler? Kein Problem, weil es ohnehin nur ein Ausnahmeprodukt bleiben wird, wenn die Karte überhaupt je kommt? Oder doch der Vorbote eines generellen und problematischen Trends? Schreibt es gerne in die Kommentare!