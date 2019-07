Wer sich in sozialen Netzwerken bewegt, der wird momentan deutlich mehr alte Menschen (und Videospielhelden) zu Gesicht bekommen als üblich. Das liegt am aktuellen Hype um die schon seit 2017 erhältliche Foto-App FaceApp für Android und iOS.

In einem Bericht von Heise werden allerdings auch kritische Fragen zur Sicherheit beziehungsweise zum Umgang mit den Nutzerdaten gestellt.

Demnach genehmigt sich die App unter anderem das Recht, die Bilder für kommerzielle Zwecke zu nutzen, während die Macher gleichzeitig betonen, die Daten würden nicht an Dritte weiterverkauft.

Die grundsätzlich kostenlos nutzbare App, die Gesichter auf Bildern mittels KI und derzeit mehr als 35 verschiedenen Filtern verändert, liefert erstaunlich gute Ergebnisse - sogar mit Figuren aus Computerspielen, wie wir festgestellt haben.

Dazu muss die App entweder Zugriff auf die (Selfie-)Kamera des Mobilgeräts bekommen, um ein neues Bild zu bearbeiten, oder auf die Galerie, um bereits aufgenommene Fotos zu verändern. Die Überarbeitung geschieht dann nicht lokal auf dem Gerät, sondern auf den Servern von FaceApp.

Das erklären die Entwickler laut dem Bericht von Heise einerseits damit, dass sie es den Nutzern ersparen wollen, mehrfach dasselbe Bild hochzuladen, um es wiederholt zu verändern. Andererseits gehe die Überarbeitung auf den Servern schneller vonstatten.

Keine dieser Aspekte schließt es aus, einen rein lokalen Modus anzubieten. Dass es ihn nicht gibt, dürfte laut der Sicherheitsexpertin Jan Manchun Wong aber auch damit zu tun haben, dass die Entwickler ihren eigenen Code auf externen Servern besser geschützt wissen.

Laut FaceApp werden die Dateien zumindest nicht dauerhaft auf den eigenen Servern gespeichert und stattdessen nach der Überarbeitung entfernt.

