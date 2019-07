Es gibt mal wieder einen neuen Trend im Internet und wir machen ausnahmsweise mal mit. Die sogenannte Face App Challenge sorgt aktuell dafür, dass Twitter, Facebook und Instagram mit Fotos von jeder Menge alten Leuten überschwemmt wird.

Wir haben uns kurzerhand unser Smartphone geschnappt, die App gestartet und die ältere Versionen von zehn Videospielhelden erschaffen. Unsere erstaunlichste Erkenntnis dabei: Selbst Keanu Reeves kann altern, zumindest in der Theorie. Doch nun erfreut, erschreckt und ergötzt euch an den Ergebnissen unserer #faceappchallenge, viel Spaß!

Old Snake in even older

Old Snake in normal old

Hinter dem Internet-Trend steckt die Smartphone Applikation »Face App«. Die gibt es zwar schon seit 2017, aber nun erfreut sie sich erneut großer Beliebtheit. Lädt man dort ein Foto mit einem deutlich erkennbaren Gesicht hoch, kann man sich per Filter in altern lassen, einen virtuellen Bart aufkleben oder sich mit Make-Up versehen.

Wir sind dabei keineswegs die einzigen, die mit diesen Filtern rumspielen. Auf Twitter landen die Hastags #faceapp und #faceappchallenge mit über einer halbe Millionen Tweets spielend leicht in den Top-Trends. Auch Videospiel-Entwickler beteiligen sich selbst an dem Phänomen und posten selbst Bilder von ihren gealterten Schützlingen. Gearbox hat zum Beispiel eine Oma-Version von Amara aus Borderlands 3 getwittert.

Us waiting for #Borderlands3 to come out. pic.twitter.com/ep20y6VcB7