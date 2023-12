Mann mit Holzhund: Tausende teilen das Foto auf Facebook - dabei realisieren sie nicht, dass sie ausgenutzt werden

Millionen von Menschen auf Facebook halten diese Bilder für echt. (Bild: Facebook)

Aktuell zirkuliert auf Facebook ein Foto, das einen Mann zeigt, der stolz neben einer Holzskulptur von einem Schäferhund kniet. Dazu kommt die Bildunterschrift »Mit meinen eigenen Händen gemacht«.

Nicht überraschend regnet es Anerkennung und positive Kommentare, die den Holzkünstler für seine tolle Arbeit loben. Kurioserweise erscheinen daraufhin unzählige weitere Versionen von diesem Bild. Auf jedem sieht der Mann, die Skulptur und andere Details etwas anders aus.

Warum? Das Bild ist gar nicht echt, KI-generiert, gestohlen und wird dazu verwendet, Online-Shops zu promoten.

Ein Mann mit Holzhund - und dutzende Varianten

Die zahlreichen Fake-Bilder wurden durch Jason Koebler von 404 Media entdeckt, der dazu einen ausführlichen Bericht geschrieben hat.

Das Foto wurde auf dutzenden Kanälen geteilt und jedes Mal sieht es etwas anders aus. Mal steht der Mann links vom Hund, mal rechts. Mal hat er einen Gehörschutz auf und mal nicht. Auch der Hund ändert sich von Bild zu Bild.

Die KI-Bilder sind bei jeder Variante etwas anders. Beim genauen Hinsehen kann man erkennen, dass sie nicht echt sind, jedoch fallen trotzdem sehr viele Menschen auf sie herein. (Bild: Facebook)

Leider fallen sehr viele Personen auf die gefälschten Fotos rein und halten sie für echt. Die Komplimente, Shares und Likes häufen sich. Eines der Fake-Bilder hat inzwischen mehr als eine Million Likes, wurde über 17.000-mal geteilt und fast 40.000-mal kommentiert.

Wirft man einen Blick auf die Kommentare, wird einem sehr schnell klar, welchen Zweck der virale Social-Media-Beitrag erfüllen soll. Der Verfasser hat mehrere Links zu einem Shop für Tierzubehör angepinnt.

Es existiert ein echtes Original: Der Mann, der stolz neben einer Holzskulptur eines Schäferhundes kniet, ist in einem Fall echt und heißt Micheal Jones.

Die echten Bilder von Micheal Jones. (Bild: Facebook / Micheal Jones)

Er hat die Skulptur im Sommer von diesem Jahr gebaut und den Prozess und das Ergebnis auf seiner Facebook-Seite geteilt. Seither wurde das Bild von Spam-Seiten gestohlen und mit KI in unzählige Varianten verwandelt - um selbst von dem Foto zu profitieren.

Koebler sieht in diesem Fall ein echtes Problem unserer Zukunft. Echte Fotos werden gestohlen und als »Seed«-Bild für KI-Kopien verwendet, die anschließend auf einer großen Zahl von Spam-Seiten gepostet werden, um möglichst viel Interaktion anzulocken.

Das Problem ist zwar nicht neu, Fotos von Social-Media-Seiten werden leider ständig gestohlen und für eigene Zwecke eingesetzt, jedoch ist es nun einfacher denn je, ein Foto zu verändern und es »einzigartig« zu machen.

Social-Media-Plattformen wie Facebook können dem entgegenwirken, indem solche Bilder besser erkannt und markiert werden - noch ist es allerdings nicht so weit.

Mehr zum Thema Das Internet soll seit 2016 tot und mit Bots ersetzt worden sein – klingt irrwitzig, könnte aber real werden von Duy Linh Dinh

Was haltet ihr davon, dass Bilder gestohlen und für eigene Zwecke verwendet werden? Was müsste eurer Meinung nach geschehen, damit solche Probleme in Zukunft eingedämmt werden können? Oder müssen wir unsere Einstellung gegenüber Inhalten im Internet generell verändern und einfach damit leben, dass alles leicht gefälscht werden kann? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare!