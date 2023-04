Tüftler erfindet verrücktes Fahrrad, das eigentlich nicht funktionieren dürfte

Ein echtes Novum auf dem Zweirad-Markt: das Velo mit quadratischen Reifen!

Mit diesem Fahrrad bekommt die angelsächsische Redensart Thinking outside the box eine neue Bedeutung: denn dieses Veloziped hat viereckige (also: Kasten-artige) Reifen. Liest sich Gaga, ist aber unter Ingenieurs-Gesichtspunkten relativ genial.

Veröffentlicht wurde das dazugehörige Video auf dem YouTube-Kanal The Q . In der Selbstbeschreibung des Kanals ist von Wissenschaftlichen Videos und mehr die Rede.

Das Video mit einer Gesamtlänge von annähernd sieben Minuten verschafft einen Eindruck darüber, mit welchem Aufwand das Kasten-Fahrrad erdacht und erbaut wurde.

Wie funktioniert das Kastenfahrrad?

Wie hat der Tüftler hinter dem Kasten-Gefährt das Rad neu erfunden ? Nachstehend folgen einige der Etappen der Reise zum fertigen Gefährt:

Für Stabilität sorgt ein quadratischer Stützrahmen: Darin drehen sich die Schienen

Darin drehen sich die Schienen Ein sich drehendes Zahnrad: Wurde an jeder der vier Ecken des kantigen Reifens installiert

Wurde an jeder der vier Ecken des kantigen Reifens installiert Ein Paar Fahrradketten müssen’s sein: Mithilfe kleiner Stahlplatten werden die Ketten zusammengeschweißt

Mithilfe kleiner Stahlplatten werden die Ketten zusammengeschweißt Ein gewöhnlicher Fahrradreifen: Wird in Scheiben zerschnitten

Wird in Scheiben zerschnitten Schrauben werden angebracht: Diese halten das Gummi der Reifen an der Schiene fest

Meinung: Einen faktischen Mehrwert hat das Kasten-Fahrrad nicht – und das bewährte Rundreifen-Fahrrad wird der Würfel-Drahtesel bestimmt nicht ablösen. Verblüffend ist das freakige Veloziped dennoch.

Eine Anmerkung: In dem Video oben fährt das Radl nur geradeaus. Ob zünftige Fahrradtouren, mit scharfen Kurven und hügeligem Terrain, möglich sind, geht aus dem Bewegtbild nicht hervor. Aber: Auch ohne Zickzackkurs ist diese Zweiradtechnik zweifelsohne beeindruckend.

Weitergeklickt: Wer sich weiterhin über quergedachte Fahrräder und andere, freakige Tech-Spielereien informieren möchte, der klickt beim Instagramm-Auftritt von theq-original vorbei – oder klickt sich in den YouTube-Kanal The Q rein. Hinter dem Nickname The Q steckt übrigens der ukrainische Tüftler Gordieiev Sergii.