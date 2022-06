Das müsst ihr ausprobieren: Diese Webseite verleiht euch die Stimme berühmter Film-Figuren

Stimmverzerrer erfreuen sich seit jeher großer Beliebtheit. Die vielleicht bekannteste Methode, die eigene Stimme zu verändern, ist, Helium einzuatmen. Die veränderte Klangfarbe sorgt eigentlich so gut wie immer für schallendes Gelächter.

Heutzutage gibt es auch andere Methoden, um die Stimme zu modulieren. Aufnahmeprogramme bieten derartige Funktionen oftmals mit an, Apps wie Voicemod schalten sich beispielsweise zwischen Aufnahme und Ausgabe in Discord. Dass Sprachmodulation nicht nur Spaß sondern auch Delikt sein kann, zeigt indes der folgende Fall:

Klingen wie der originale Homer Simpson dank FakeYou

Die Betreiber der Webseite FakeYou haben sich nun eine besonders witzige Methode für die Text- zu Sprachausgabe einfallen lassen. Dort könnt ihr nämlichen einen X-beliebigen Text eingeben und euch mit der Stimme beliebter Zeichentrickfiguren, von Sängern, Schauspielern und vielen mehr ausgeben lassen. Anschließend könnt ihr die Datei als Sprachnachricht beispielsweise via Whatsapp oder irgendeinem anderen Messenger-Dienst verschicken.

Einen Haken hat die Sache jedoch: Deutsche Sprecher und Stimmen sind bislang noch nicht enthalten. Dem Spaß tut das allerdings keinen Abbruch. Und es hindert euch auch niemand, einen deutschen Text einzugeben und euch von Homer Simpson und Co. vorsprechen zu lassen. Das hört sich dann einfach an, als ob ein Amerikaner ohne Deutschkenntnisse einen deutschen Text vorliest.

So funktioniert FakeYou

Besucht die Webseite FakeYou.

Nun könnt ihr aus derzeit über 1.800 Stimmen wählen oder spezielle Filter anwenden, um mehr Überblick zu erhalten.

Alternativ könnt ihr im Suchfeld auch direkt nach eurer Lieblingsfigur suchen.

Gebt nun im Textfeld ein, was auch immer ihr wollt und drück anschließend auf Speak.

Es kann einen Moment dauern, bis ihr weiter unten auf der Webseite die Sprachausgabe findet.

Nun könnt ihr die Datei durch betätigen des Play-Buttons abspielen und/oder als Datei auf eurem Rechner oder Smartphone speichern.

Die gespeicherte Datei könnt ihr anschließend via Whatsapp und Co. versenden.

Wir haben uns durch alle möglichen Zeichentrickfiguren, Schauspieler und Musiker probiert. Mit am besten gefallen uns Homer Simpson, Agent 47 (Hitman) und Donald Trump. Aber längst nicht alle Stimmen hören sich gut an. Spongebob mit dem Sprecher von 1997 bis 2002 klingt zum Beispiel ziemlich blechern.

Was haltet ihr von FakeYou? Netter Spaß für Zwischendurch oder unnützer Mist?