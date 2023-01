Ryzen 7000X3D: Mit diesen Gaming-CPUs will AMD Intel schlagen

AMD macht das Fass neu auf: Nachdem man sich Intel im direkten Duell gegen den Core i9-13900K deutlich geschlagen geben musste, will man sich jetzt mit Ryzen 7000X3D die CPU-Krone zurückholen - zumindest im Gaming-Segment.

Dafür stellte AMD im Rahmen der CES 2023 gleich drei neue Modelle vor, die sich dank ihres dreidimensionalen L3-Caches den Zusatz X3D verdient haben. Obendrein gibt es gute Nachrichten für alle, die schon jetzt auf den Release der Gaming-Prozessoren hinfiebern. Denn ein nahes Releasefenster hat man gleich mitgeliefert.

Erstmals auch Ryzen 9 mit 3D V-Cache

Mit den Modellen Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D und Ryzen 7 7800X3D will AMD das Blatt wenden. Nachdem man sich 2022 bei der ersten Generation von CPUs mit 3D V-Cache also auf ein Ryzen-7-Modell beschränkt hatte, soll dieses Mal auch die CPU-Oberklasse von AMD in Form des Ryzen 9 mit dem dreidimensionalen Cache ausgestattet werden.

Das Flaggschiff in Form des Ryzen 9 7950X3D kommt dabei laut Datenblatt mit den gewohnte 16 Dual-Thread-Kernen, einer Boosttaktrate von bis zu 5,7 GHz, einer TDP von 120 Watt und ganzen 144 MB L2- und L3-Cache.

Die beiden kleineren angekündigten Modelle erscheinen zwar mit derselben TDP, machen aber Einschnitte bei Kernen, Boosttakt und Cachegröße.

Der 3D V-Cache, der die CPUs hauptsächlich von der rund ein halbes Jahr alten Hauptreihe unterscheidet, fällt mit 64 MB genauso groß aus wie bei der Vorgängergeneration. Dafür steigt dieses Mal die Boost-Taktrate deutlich höher als noch beim Ryzen 7 5800X3D. Der musste mit einer deutlich langsameren Maximaltaktung als sein Geschwistermodell ohne 3D V-Cache auskommen. Der Ryzen 9 7950X3D soll hingegen dieselben 5,7 GHz wie der Ryzen 9 7950X bieten.

Das liegt laut AMD am Chiplet-Design der Ryzen-9-Modelle, wie man gegenüber ComputerBase erklärt. Denn jede der Flaggschiff-CPUs verfügt anstelle eines monolithischen Chips über zwei Chiplets. Der 3D V-Cache ist allerdings nur auf einem der beiden Chiplets untergebracht, was ein Beibehalten der hohen Taktrate ermöglicht.

Ryzen 7 7800X3D: 20 Prozent mehr Leistung

Zumindest beim kleinsten der drei Modelle hat AMD im Rahmen der Vorstellung auch etwas zur Spieleleistung durchblicken lassen. In einer Reihe eigener Spiele-Benchmarks verglich man die neue CPU mit dem eigenen Vorgänger. Je nach Spiel soll man diesen um 21 bis 30 Prozent schlagen können. Allerdings sind herstellereigene Benchmarks natürlich immer mit Vorsicht zu genießen.

Wie ComputerBase berichtet, nannte AMD in einem separaten Termin auch noch Vergleichswerte von Ryzen 9 7950X3D und Intel Core i9-13900K. Das AMD-Modell soll dabei bei Full-HD-Auflösung je nach Spiel zwischen 13 und 24 Prozent vorne gelegen haben. In der endgültigen Präsentation tauchten diese Werte dann aber nicht mehr auf. Sie sollten also mit besonderer Vorsicht genossen werden.

Neue Gaming-CPUs schon im Februar

Auch zum Releasefenster der drei neuen Gaming-Prozessoren machte AMD Angaben. Alle drei Modelle sollen noch im Februar erscheinen. Einen exakteren Termin in Form eines konkreten Datums wollte man hingegen noch nicht nennen.

Und auch bei den Preisen gibt es noch keine Klarheit. Weder Dollar- noch Europreise waren Teil der AMD-Präsentation.

CPUs auch ohne X

Neben den drei CPUs mit 3D V-Cache stellte AMD zudem noch drei weitere Prozessoren vor. Dabei handelt es sich um die Modelle Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 und Ryzen 7 7600. Sie verzichten nicht nur auf das X-Suffix im Namen, sondern sind auch in der Leistungsaufnahme limitiert. Jedes der Modelle erscheint mit einer TDP von 65 Watt beziehungsweise einer PPT von 88 Watt.

Preislich ordnen sich die Modelle um 120 Euro (Ryzen 9 7900) beziehungsweise 70 Euro unter den X-Versionen ein. Marktstart für die Non-X-Modelle ist bereits der 10. Januar.

Wen es für die neuen Ryzen-Prozessoren zu schlagen gilt, erfahrt ihr übrigens in unserer CPU-Bestenliste.

Freut ihr euch auf die neuen AMD-Prozessoren? Oder lässt euch die Ankündigung von Team Rot eher gleichgültig zurück? Und plant ihr, euch eines der neu gezeigten Modelle anzuschaffen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!