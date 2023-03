Quellen: forbes.com, asahi.com, pixabay

Wer erinnert sich noch an die kultige Fun-Racer-Reihe Crazy Taxi von Sega? Durch überfüllte Straßen heizen, von Parkhäusern springen – mit dem Flugtaxi Downtown unsicher machen? Letztgenannter Punkt ist eine Lüge. Flugtaxen waren niemals Teil von Crazy Taxi - dafür von einem Testflug, der diese Woche Dienstag in Osaka stattgefunden hat.

Was ist passiert? Am Steuerknüppel des Fluggeräts mit Namen Hexa saß Masatoshi Kumagai. Herr Kumagai ist eine prominente Personalie; als Gründer der GMO Internet Group bietet er Internetdienste an, ist aber auch an der Entwicklung von Handy-Spielen beteiligt. Wie Sumikai: Das Magazin rund um Japan berichtet, hat Kumagai nach seinem Testflug am Dienstag gesagt:

"Hexa steuert sich wie eine Spielekonsole.”

Laut The Asahi Shimbun äußerte sich ein Mitglied des Projektteams erleichtert über den jetzt geglückten Testflug. Er sagte:

“Das ist der erste Schritt, um Passagieren reguläre Flüge anzubieten.”

Ein Schnappschuss, der auf The Asahi Shimbun veröffentlicht wurde, vermittelt in Bild und in Farbe, wie so ein Flugtaxi mit einem Milliardär am Steuer aussieht. Im Bildhintergrund streckt sich übrigens die Burg Osaka gen Himmel.

Future-Taxi auf der Weltausstellung 2025

Der erfolgreiche Testflug versteht sich als Vorläufer für eine größere Nummer: Bei der Weltausstellung 2025 (Expo 2025)sollen dieselben Flugtaxen Besucherinnen und Besucher zwischen Osaka und Yumeshima hin und herfliegen - dann allerdings nicht als Einsitzer-Flugtaxen. Yumeshima ist eine künstliche Insel, auf der die Weltausstellung 2025 stattfinden wird. Zugleich ist Yumeshima Bestandteil eines Bezirks Osakas, der drittgrößten Stadt Japans.

Flugtaxi: Unter der Motorhaube

Japanische Demonstration, amerikanische Erfindung: Hinter Hexa steckt übrigens das US-amerikanische Start-up Lift Aircraft. Gegründet wurde dieses im Jahr 2017; im selben Jahr wurde Hexa designt. Damals war es schon das erklärte Ziel des Start-ups, ein Fahrzeug in die Luft zu schicken – ohne, dass die Pilotin oder der Pilot eine Fluglizenz benötigt. Bereits ein Jahr später, also 2018, fand der erste, bemannte Flug mit einem Hexa statt – von da an ist die Entwicklung kontinuierlich vorangeschritten.

Die Amerikaner rund um Lift Aircraft sind übrigens nicht die Einzigen, die den innerstädtischen Luftraum für den Transport von Menschen erschließen wollen; VoloCity aus Deutschland streckt ebenfalls die Flügel aus.

Zu den schnöden Details: Das demonstrierte Fluggefährt ist ein Einsitzer, erreichte eine Flughöhe von etwa acht Metern. Hexa führte vertikale und kreisförmige Flugbewegungen aus. Im Rahmen des Fluges wurden unter anderem der Lärmpegel gemessen, respektive, wie der Wind auf Hexa einwirkt, und gegebenenfalls den Flug beeinflusst.

Das Future-Taxi Hexa hat eine Breite von 4,5 Metern und eine Höhe von 2,4 Metern. Seine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h kann Hexa für 15 Minuten halten.

Sehnt ihr die breitenwirksame Einsatz von Flugtaxen herbei - oder bevorzugt ihr es, mit dem Controller in den Pfoten, mit (Flug)taxen über den Asphalt zu brettern und durch die Lüfte zu schneiden? Und wichtiger: Würdet ihr gerne mal selber Hand an den Steuerknüppel von Hexa und Konsorten anlegen? Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr mit Flugtaxis abheben wollt!