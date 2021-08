Im Rahmen der gamescom hat Entwickler Asobo einige Ankündigungen für den Microsoft Flight Simulator getätigt: Neben dem großen World Update 6 und einem PvP-Modus, wird es auch noch dieses Jahr ein ganz neues Luftfahrzeug geben: Den VoloCity vom deutschen Unternehmen Volocopter.

Das wissen wir über das futuristische Flugtaxi

Der VoloCity ist ein ganz besonderes Luftfahrzeug, denn auf den ersten Blick sieht es aus wie eine überdimensionierte Drohne, die von gleich 18 Motoren angetrieben wird. Hinter dem durchaus exotischen Aussehen verbirgt sich aber ein real existierendes Fahrzeug, welches bereits in naher Zukunft Personen innerstädtisch transportieren soll.

Beim VoloCity handelt es sich um ein sogenanntes VTOL (vertical take off and landing), sprich um ein Luftfahrzeug, welches sowohl senkrecht startet als auch landet. Genauer gesagt sogar um ein eVTOL, denn der VoloCity wird komplett elektrisch angetrieben, stößt keine Abgase aus und ist vergleichsweise leise.

All diese Eigenschaften wird der VoloCity auch in der Umsetzung im Microsoft Flight Simulator haben - und damit laut Entwicklern den ersten Schritt hin zur Einführung von Helikoptern darstellen. Diese sollen erst zu einem deutlich späteren Zeitpunkt implementiert werden, denn das Team arbeitet an einer möglichst realistischen Umsetzung des Flugverhaltens von Hubschraubern.

Die Volocopter-Erweiterung erscheint hingegen schon voraussichtlich im November 2021. Einen taggenauen Termin und Preis gibt es bisher aber noch nicht. In der realen Welt soll das Flugtaxi übrigens ab 2023 seinen ersten kommerziellen Dienst in Singapur antreten. Einen Testflug hat es bereits hinter sich gebracht.

Was passiert noch beim Flight Simulator?

Noch vor der Einführung des VoloCity-Fahrzeugs soll das World Update 6 erscheinen, welches große Teile von Deutschland, Österreich und der Schweiz visuell überarbeitet. Mehr Infos dazu haben wir für euch in der Übersicht:

24 1 Mehr zum Thema Flight Simulator World Update 6: Alle Infos

Darüber hinaus kündigte Asobo überraschend auf der gamescom 2021 einen PvP-Multiplayermodus an, bei dem ihr gegen andere Spieler auf der ganzen Welt um Bestzeiten fliegt. Die Erweiterung soll ebenfalls im Herbst erscheinen.