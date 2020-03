Folding@Home setzt mit durchschlagendem Erfolg auf die Macht der Masse: Wie TomsHardware berichtet, beträgt die gesammelte Rechenpower des Netzwerks mittlerweile 470 PetaFLOPS.

Das entspricht der doppelten Leistung des weltweit schnellsten Super-Computers Summit und übertrifft sogar die Rechenkraft der sieben weltweit größten Super-Computer zusammengenommen.

Aktuell entspricht die Leistung von Folding@Home damit einem Äquivalent von 27.433.824 der derzeit leistungsfähigsten CPU-Kerne, die in besagten Super-Computern zum Einsatz kommen.

Hinter dieser Rechenleistung steht ein Anstieg der freiwilligen Teilnehmer an Folding@Home um 1.200 Prozent während der vergangenen Wochen, in denen mehr als 400.000 Nutzer sich neu für das Programm angemeldet haben.

Das Netzwerk dient Forschern unter anderem dazu, die Bewegungen und Formen von Proteinen zu bestimmen, die in Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen. Das bisherige Ergebnis teilte Programmdirektor Greg Bowman kürzlich auf Twitter:

As promised, here is our first glimpse of the #COVID19 spike protein (aka the demogorgon) in action, courtesy of @foldingathome . More to come! pic.twitter.com/iD2crCMHcX