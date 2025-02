FSR 4: Mehr als 30 kompatible Spiele zum Start - AMD bestätigt RX-9000-Exklusivität

AMD FSR 4 soll zu Beginn in rund 35 Spielen an Bord sein.

Am 28. Februar stellt AMD nicht nur die neue Radeon RX 9070 und RX 9070 XT, sondern auch die nächste Generation des hauseigenen Upscalings "FidelityFX Super Resolution" (kurz: FSR) vor.

Mit FSR 4 wechseln die Entwickler weg vom temporalen hin zum ML-unterstützten Upscaling. AMD betonte bereits einige Male, dass die neue Version zumindest zum Release von RDNA 4 der RX-9000-Serie vorbehalten bleiben wird.

Das Portal Videocardz, das jüngst bereits erste Präsentationsfolien vorab veröffentlichte, bestätigt nun nochmals, dass FSR 4 zum Start ausschließlich für die RX 9070 und RX 9070 XT zur Verfügung stehen werde.

Daneben nennt das Portal das komplette Portfolio an Spielen, die zum Start - oder in den Tagen darauf - mit FSR 4 umgehen können. Insgesamt 35 Titel finden sich hier, die ihr in nachfolgender Auflistung findet:

Bellwright

Call of Duty: Black Ops 6 (20. Februar)

Civilization 7

Creatures of Ava

Dragonkin: The Banished (6. März)

Dynasty Warriors: Origins

Endoria: The Last Song

FragPunk

Funko Fusion

God of War: Ragnarok

Horizon Forbidden West

Horizon Zero Dawn Remastered

Hunt: Showdown 1896

Incursion Red River

Kingdom Come: Deliverance II

Kristala

Marvel Rivals (21. Februar)

Marvel’s Spider-Man 2

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

MechWarrior 5: Clans

Monster Hunter Wilds

Nightingale

No More Room in Hell 2

PANICORE

Predator: Hunting Grounds

Ratchet & Clank: Rift Apart

Remnant 2

Smite 2

The Alters

The Axis Unseen

The Last of Us: Part I

The Last of Us: Part II Remastered (5. April)

Until Dawn

Warhammer 40,000: Space Marines 2

Insgesamt sollen in diesem Jahr mehr als 75 Spiele mit FSR-4-Unterstützung folgen, wie AMD laut dem Videocardz-Leak verspricht.

Welche Titel genau an Bord sind, ist noch unklar - der Bericht nennt an dieser Stelle lediglich diverse Entwicklerstudios wie Focus Entertainment, SEGA oder Activision, die an einer Unterstützung von AMD FSR 4 für kommende Spiele arbeiten.