Windows 10 - Klassischer Lautstärke-Mixer könnte bald ersetzt werden

Auch über drei Jahre nach dem Release von Windows 10 gibt es immer noch viele Überschneidungen zwischen den neuen Systemeinstellungen und dem alten Windows-Control-Panel. Das will Microsoft wohl in Zukunft ändern - zumindest im Falle des klassischen Lautstärke-Mixers, den ihr bislang über einen Rechtsklick auf das Lautsprechersymbol in der Taskleiste öffnen konntet.

Wie Neowin berichtet, hat Microsoft diese Option im neusten Windows-Build deaktiviert, der derzeit dem »Fast Ring« des Windows Insider Programms zur Verfügung steht. Stattdessen öffnet sich jetzt direkt die entsprechende Seite in den moderner gestalteten Systemeinstellungen.

Auf dieser Seite finden sich im Kern dieselben Einstellungsmöglichkeiten wie im alten Lautstärkemixer. Auch hier könnt ihr also die Lautstärke jeder einzelnen App separat regulieren. Zusätzlich lässt sich außerdem für jede App einzeln eine Ein- und Ausgabequelle anwählen.

Das alte Lautstärkepanel ist zwar auch in der aktuellen Insider-Preview weiter vorhanden und lässt sich auf Wunsch über die Systemsteuerung aufrufen. Grundsätzlich will Microsoft mit diesem Schritt aber wohl weiter weg von den alten Optionen und hin zu mehr Einheitlichkeit im neuen Look.

