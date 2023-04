Amazon Prime Video will sich um ein lästiges Problem kümmern, das oft Serien und Filme plagt

Prime Video bekommt ein Sound-Upgrade.

Auf der Streaming-Plattform Prime Video wurde eine neue Funktion eingeführt: Dialogue Boost. Das geht aus einer Bekanntmachung hervor, die gestern, am 18. April auf aboutamazon.com veröffentlicht wurde.

Was ist Dialogue Boost? Mit der Funktion Dialogue Boost soll die Lautstärke von Dialogen im Verhältnis zu Hintergrundgeräuschen erhöht werden . Anders gesagt: Gesprochene Sprache in Film und Serien soll besser hörbar werden. Ursprünglich wurde die Funktion im Hinblick auf schwerhörige Kundinnen und Kunden entwickelt.

Beispiel aus dem Alltag: Ein vertrautes Ärgernis beim Streamen von Serien oder Filmen: Ihr guckt Kevin Spacey dabei zu, wie er in House of Cards sein Rudergerät bedient – und nebenbei den Zuschauern die Welt des alten weißen Mannes erklärt. Aber: Ihr versteht kein Wort (akustisch, nicht inhaltlich).

Grund hierfür können eine missglückte Tonmischung sein, bei der Zuschauer zwar Explosionen tonstark um die Ohren schmettern, Dialoge, Monologe und sonstige Wortwechsel hingegen auditiv verpuffen. Beim Streamen leider kein Einzelfall.

Für den audiophilen Boost im Streaming-Erlebnispark: KI räumt Verständnisschwierigkeiten aus.

Wie funktioniert Dialogue Boost? Die Funktion macht sich Künstliche Intelligenz zunutze. Dabei analysiert die KI in einem ersten Schritt den Originalton des Bewegtbildinhalts. In einem zweiten Schritt identifiziert sie dann jene Stellen im Film, die – eingekesselt zwischen Sound-Effekten und orchestraler Musik – schwierig zu hören sind. Die betroffenen Stellen isoliert die KI; dadurch sollen jene Stellen besser verständlich sein.

Verfügbarkeit: Dialogue Boost soll auf jedweden Ausgabegeräten verfügbar sein (egal, ob Smartphone oder Smart-TV). Eine zusätzliche Gerätschaft soll nicht vonnöten sein – abgesehen von einer laufenden Mitgliedschaft bei Amazon Prime.

Einschränkungen: Derzeit ist die Funktion auf ausgewählte Inhalte beschränkt - darunter die Originalversionen der nachstehenden Filme und Serien:

Die Polit-Thriller-Serie Tom Clancy’s Jack Ryan

Die komödiantische Serie The Marvelous Mrs. Maisel

Die romantische Komödie The Big Sick

Zwar betrifft die Funktion aktuell nur wenige Titel, Amazon hegt jedoch nach eigenem Bekunden die Absicht, Dialogue Boost demnächst auf weitere Titel auszuweiten.

Auch für die deutsche Tonspur verfügbar? Ob die Funktion auch für Synchron-Tonspuren verfügbar sein werden, etwa die deutsche, ist bislang nicht bekannt.

Wie hört sich die neue Funktion in euren Ohren an? Seid es leid, an den Audio-Einstellungen herumzufuhrwerken, nur, weil die verantwortliche Audio-Mixerin sich - überspitz formuliert – kreativ ausleben musste? Hört dazu gerne in die Kommentare rein – und schreibt dort natürlich auch.