Netflix: Gute Nachrichten zum Account-Sharing und für das günstigste Abo-Modell

Auf Netflix-Kunden warten endlich einmal wieder gute Nachrichten.

Netflix-Kunden hatten zuletzt viele schlechte Nachrichten aufnehmen müssen. Die Einführung des kostenpflichtigen Account-Sharings und das damit verbundene Vorgehen gegen das Teilen mit haushaltsfremden Personen waren vielen Nutzern sauer aufgestoßen.

Jetzt gibt es laut TechCrunch neue Meldungen zu Netflix, aber ausnahmsweise einmal nur welche der positiven Sorte.

Betroffen sind von den Änderungen sowohl die Ausweitung des Account-Sharings als auch das werbefinanzierte Basis-Abo. Gerade von letzterem profitieren wir auch hier in Deutschland.

Netflix: Basis-Abo bekommt Full-HD

Bei dem Basis-Abo handelt es sich um das günstigste Abo im Portfolio von Netflix. Für gerade einmal 4,99 Euro pro Monat bekommt man Zugriff auf die Bibliothek des Streaminganbieters. Allerdings muss man dann auch mit Werbeeinblendungen leben, die das Abo querfinanzieren.

Aber damit nicht genug: Bisher war es lediglich möglich, Filme und Serien in einer Maximalauflösung von 720p zu schauen. Künftig will Netflix für das Basis-Abo aber auch Inhalte in Full-HD, also 1080p, ermöglichen.

Außerdem soll die Anzahl an Personen, die das Basis-Abo gleichzeitig nutzen können, von einer auf zwei steigen.

Schon heute werden die beiden Verbesserungen für das Basis-Abo ausgerollt - allerdings ausschließlich in Kanada und Spanien. Allerdings sollen noch im April weitere Ländern in den Genuss der Upgrades kommen, darunter auch Deutschland.

Netflix verschiebt Ausweitung des Account-Sharings

Eine weitere Ankündigung des Streamingdienstes dürfte weniger konkrete Folgen für uns hierzulande haben.

Netflix hat angekündigt, sein kostenpflichtiges Account-Sharing doch erst im zweiten Quartal auszuweiten. Bisher gibt es das zubuchbare Feature nur in den Ländern Kanada, Neuseeland, Portugal und Spanien.

Eigentlich hatte das Unternehmen geplant, das Account-Sharing recht schnell auch auf andere Länder auszuweiten. Nun allerdings soll es in diesem Quartal so weit sein. Bis Ende Juni will man die Funktion mindestens auf die Vereinigten Staaten ausweiten.

Welche anderen Länder künftig in den Genuss der Zusatzoption kommen dürfen, verrät Netflix darüber hinaus noch nicht. In Deutschland ist das Feature derzeit noch nicht verfügbar.

Ausgehend von den Preisen in Spanien und Portugal kann man davon ausgehen, dass für einen weiteren haushaltsfremden Nutzer monatliche Zusatzkosten in Höhe von 4 bis 6 Euro anfallen werden.

Jetzt seid ihr an der Reihe! Nutzt ihr das werbefinanzierte Basis-Abo von Netflix? Wie findet ihr die Änderungen des Abos? Netter Bonus, längst überfällig oder gnadenlos überbewertet? Und glaubt ihr, dass uns ein zubuchbares Account-Sharing bald auch in Deutschland erwartet? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!