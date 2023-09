Galaxy A15: Leaks zu Samsungs Budget-Handy deuten auf einen Strategiewechsel hin

Das Galaxy A14 könnte eines der letzten Samsung-Smartphone mit abgerundetem Display sein.

Neben den beiden Flaggschiff-Reihen mit dem aktuellen Galaxy S23 sowie den Foldables rund um das Galaxy Z Fold 5 und Galaxy Z Flip 5 führt Samsung in seinem Portfolio auch einige budgetfreundlichere Smartphones.

Auf der Entwicklung neuer Einsteigermodelle scheint nun auch der Fokus des südkoreanischen Herstellers zu liegen, denn zu einem dieser Handys sind neue Leaks aufgetaucht.

Die Informationen stammen von TheTechOutlook, die exklusive Renderbilder zum Galaxy A15 haben wollen - und diese deuten auf einen allgemeinen Strategiewechsel bei Samsung hin, der auch Auswirkungen auf die kommende Galaxy-S24-Generation haben könnte.

Auf den Bildern lässt sich natürlich nur wenig an technischen Daten ablesen, doch auffällig ist das Design des vermeintlichen Galaxy A15, das sich von seinen Vorgängern unterscheidet.

Anstelle des abgerundeten Rahmens soll das kommende Budget-Smartphone auf eine flache Variante setzen.

Ähnliche Spekulationen zu einem geänderten Aussehen der Samsung-Handys sind schon zum Galaxy S24 aufgetaucht, was in Kombination auf eine allgemeine Kursänderung der Designphilosophie hindeutet.

Der geänderte Rahmen führt auch zu anderen Maßen: So soll das Galaxy A15 an seiner dicksten Stelle 8,4 Millimeter dünn sein. Der Vorgänger in Form des Galaxy A14 misst hier hingegen 9,1 Millimeter.

Galaxy A15 Leak: Flach und klein?

Potenziell müssen sich Interessierte dafür auf ein kleineres Display einstellen.

Dieses soll dem Leak zufolge nur noch eine Diagonale von 6,4 Zoll aufweisen und somit kleiner ausfallen als die 6,6 Zoll Bildschirmdiagonale des Galaxy A15. An der Auflösung des Displays wird hingegen nicht gerüttelt, was zeitgleich einen höheren PPI-Wert zur Folge hat.

Die veröffentlichten Bilder zeigen auch eine leichte Hervorhebung bei den Einschalt- und Lautstärketasten, die in der Form allerdings hoffentlich nicht final sind.

Neben der (zugegebenermaßen subjektiven) geringen Attraktivität einer solchen Designentscheidung würden die Tasten so auch schlichtweg im haptischen Sinne stören und damit gerade dem Ziel der angenehmeren Bedienung entgegenwirken.

Noch bleibt es allerdings nur beim Leak des Galaxy A15, Samsung selbst hat nur wenige Informationen zum kommenden Budget-Smartphone veröffentlicht. Mit neuen Details ist vor Jahresende auch nicht zu rechnen, schließlich kam der Vorgänger erst im Februar 2023 auf den Markt.

Jetzt seid ihr gefragt: Zieht ihr ein flaches oder abgerundetes Display bei Smartphones vor - oder ist euch das Design egal, solange die technischen Daten stimmen? Ist die A-Serie von Samsung eine vernünftige Budgetlösung oder zieht ihr andere Alternativen vor? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!