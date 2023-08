Samsung Galaxy S24 (Plus/Ultra): Release, Preise, Features - alle Infos & Gerüchte

Das Galaxy S24 wird sich zumindest auf der Rückseite an seinem Vorgänger orientieren.

Der Release des Samsung Galaxy S23 und der zugehörigen Plus- und Ultra-Varianten ist nunmehr ein halbes Jahr her - da blickt die Technik-Welt schon auf den Nachfolger.

Für Samsung dürfte es keinen Grund geben, etwas am Release-Zyklus der Smartphone-Reihe zu ändern, weshalb das Samsung Galaxy S24 (Plus/Ultra) regulär für das Jahr 2024 erwartet wird.

In diesem Artikel tragen wir für euch die wichtigsten Gerüchte zusammen, die schon jetzt zur Galaxy-S24-Reihe im Umlauf sind. So bleibt ihr immer auf aktuellem Stand, welche Leaks und Spekulationen zu den kommenden Samsung-Smartphones gerade heiß diskutiert werden.

Release: Wann kommt das Galaxy S24?

Bisher sind noch keine Leaks oder Gerüchte zu einem potenziellen Release-Datum aufgetaucht. Wir lehnen uns aber mal aus dem Fenster und behaupten: Am bisherigen Zyklus dürfte Samsung nichts ändern - warum auch?

Davon ausgehend dürfte die Unpacked genannte Vorstellung des Galaxy S24 Anfang Februar 2024 erfolgen, ehe ein Verkaufsstart in den beiden darauffolgenden Wochen beginnt.

Entsprechend schätzen wir das offizielle Release-Datum des Samsung Galaxy S24 (Plus/Ultra) auf Mitte Februar ein.

Display: Ein neues Panel für das Galaxy S24

Wie der für solche Leaks bekannte Twitter-Nutzer IceUniverse erfahren haben will, erhält das Standardmodell des Galaxy S24 einen neuen Bildschirm.

Dieser soll nicht nur dünner sein, sondern auch auf ein LTPO-Panel setzen, welches bislang nur der Ultra-Variante vorbehalten war.

Dadurch verspricht Samsung eine noch variablere Bildwiederholrate, die beim S24-Bildschirm auf bis zu ein Hertz heruntergeregelt werden kann. Bisher war im Standardmodell ein Minimum von 48 Hertz vorgesehen.

Daraus folgt auch, dass Funktionen wie das Always-On-Display deutlich stromsparender agieren können und so die Akkulaufzeit verlängern.

Akku: Größere Kapazität, aber nicht für alle

Apropos Akkulaufzeit: Samsung arbeitet einem Gerücht zufolge an einem anderen Batteriedesign, welches in gestapelter Form eine größere Kapazität ermöglichen könnte.

Hierdurch ist eine höhere Kapazität jenseits der 5.000-mAh-Grenze denkbar, wodurch wiederum ebenfalls eine etwas längere Betriebsdauer ermöglicht werden kann.

Jedoch wird gemunkelt, dass das Standardmodell von dieser Änderung ausgeschlossen wird - stattdessen sollen nur das Galaxy S24 Plus und Ultra mit dem neuen Akku ausgestattet werden.

Zeitgleich erlaube es der Stapelakku, die Smartphones noch schneller zu laden. Hier wird von einer Leistung von bis zu 65 Watt gesprochen; die bisherigen Samsung-Spitzenmodelle schaffen vergleichsweise nur 45 Watt.

Prozessor: Zurück zu Exynos-Chips?

Im Inneren des Galaxy S23 setzt Samsung erstmals seit langer Zeit wieder auf die schnelleren Snapdragon-Chips von Qualcomm, die zu einer Galaxy-eigenen Version umgebaut wurden.

In den Generationen davor war für europäische Modelle stets der etwas schwächere Exynos-Chip verbaut, der als hauseigener Chip von Samsung fungiert.

Zum Galaxy S24 könnte es wieder eine Rolle rückwärts geben, sodass die Exynos-Serie in der kommenden Flaggschiff-Generation wieder ihre Rückkehr feiern würde.

Vollkommen verständlich ist diese Kehrtwende von Samsung und stößt bei einigen Beobachtern auf wenig Gegenliebe - auch unsere Redakteurin Alana hat eine klare Meinung zu dem Thema.

Kamera: Größerer Sensor, eine Linse weniger

Samsung rühmt sich in seinen Werbespots mit einer der besten Kameras auf den Markt; da ist es nur wenig verwunderlich, dass am wichtigen Feature regelmäßig gearbeitet wird.

Insgesamt waren im Galaxy S23 Ultra vier Linsen verbaut, von denen nun eine der Telezoom-Kameras zugunsten einer stärkeren Hauptkamera wegfallen könnte.

Dieser nicht näher genannte Hauptsensor soll auf eine Größe von 1 Zoll anwachsen, was wiederum für einen größeren Dynamikbereich sowie besseren Bildern bei schwacher Beleuchtung von Vorteil wäre.

Die Gerüchteküche rund um die Samsung Galaxy S24 Modelle kommt langsam in Fahrt - bis wir eine Bestätigung erhalten, müssen wir uns allerdings noch eine Weile gedulden. In der Zwischenzeit: Welche Features wollt ihr unbedingt in der kommenden Flaggschiff-Reihe sehen? Gibt es Funktionen, auf die Samsung verzichten kann? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!