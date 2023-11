Samsung: Das Galaxy S24 könnte die ultimative Übersetzungsmaschine werden

Das Galaxy S24 soll mit beeindruckenden KI-Funktionen kommen. (Bild: stock.adobe.com, Cybrain)

Samsung rüstet sich für das KI-Rennen. Erst vor wenigen Tagen kündigte der südkoreanische Hersteller seine KI namens »Gauss« an, die gleich mehrere Funktionen mitbringen und bereits 2024 auf den Markt kommen soll.

Wie aus einem neuen Blogpost von Samsung hervorgeht, bemüht sich der Smartphone-Riese, die künstliche Intelligenz auch in anderen Bereichen voranzutreiben.

Galaxy S24: Anrufe in Echtzeit übersetzen

Was nach Science Fiction klingt, will Samsung bereits 2024 Wirklichkeit werden lassen. Anrufe in Echtzeit übersetzen, als Text und mit Audioübersetzung und das On-Device, also ohne Cloud-basierte Unterstützung. Damit wird laut Samsung erreicht, dass Gespräche das Smartphone nicht verlassen.

»AI Live Translate Call« soll direkt in die Telefon-App vom Samsung integriert werden und als persönlicher Übersetzer jederzeit zur Verfügung stehen, »so einfach wie das Einschalten von Untertiteln«, wie es der Hersteller beschreibt:

»Mit AI Live Translate Call steht Nutzern des neuesten Galaxy AI Telefons bald ein persönlicher Übersetzer zur Verfügung, wann immer sie ihn brauchen. Da die Funktion in die native Anruffunktion integriert ist, entfällt die lästige Verwendung von Drittanbieter-Apps. Audio- und Textübersetzungen werden in Echtzeit angezeigt, während Sie sprechen. So wird das Anrufen einer Person, die eine andere Sprache spricht, so einfach wie das Einschalten von Untertiteln beim Streamen einer Sendung [...]«

Diese Funktion könnte bereits mit der Galaxy S24-Serie integriert werden. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass diese Funktion ausschließlich den Samsung-Smartphones vorbehalten bleibt und nur die neueste Generation diese Funktion unterstützt.

Das bedeutet, dass für diese Art der Übersetzung beide Gesprächspartner ein Galaxy S24 in der Hand halten müssen. Die genaue Funktionsweise bleibt jedoch vorerst abzuwarten.

Samsung hat in den letzten Tagen mehrere KI-Modelle angekündigt. So soll »Gauss Image« Bilder wie Midjourney und Dall-E generieren können. »Gauss Language« soll als generatives Sprachmodell vergleichbar mit ChatGPT in die Galaxy-Geräte integriert werden.

Neben Smartphones sollen diese KIs langfristig auch in anderen Geräten zum Einsatz kommen.

Die Entwickler von ChatGPT ruhen sich derweil nicht auf ihren Lorbeeren aus. Ihr könnt jetzt das OpenAI-Sprachmodell an eure Bedürfnisse anpassen:

