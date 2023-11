Samsung macht ernst: Generative KI kommt aufs Galaxy S24, Name an berühmten Mathematiker angelehnt

Samsung benennt KI nach Carl Friedrich Gauß. (Bild: stock.adobe.com, K I Photography, peshkova)

Der Name der kommenden KI von Samsung ist an den berühmten Mathematiker Carl Friedrich Gauß angelehnt. Vielen wird der Name aus der Schule bekannt sein, Stichwort: Gauß-Verfahren.

Mit »Gauss« will der südkoreanische Hersteller ins KI-Rennen einsteigen. Genauer gesagt soll die künstliche Intelligenz ab der Galaxy S24-Serie implementiert und für Kernfunktionen genutzt werden:

»Wir planen, generative KI auf Kernfunktionen anzuwenden, die täglich von Kunden genutzt werden. Ziel ist es, ab 2024 auf der Grundlage individueller Nutzungsmuster und Präferenzen relevantere und innovativere Erlebnisse zu bieten.« Quelle: Samsung

KI: »Gauss« kommt aufs Galaxy S24

Das KI-Modell wird laut Samsung nicht nur Texte generieren und zusammenfassen können, sondern auch Bilder bearbeiten, E-Mails formulieren oder Übersetzungen erleichtern.

Samsung arbeitet außerdem an »Gauss Image«, das - ähnlich wie Midjourney oder DeepL - Bilder für euch generieren soll. Es soll auch in der Lage sein, Fotos mit niedriger Auflösung in solche mit höherer Auflösung umzuwandeln.

Zunächst wird das neue KI-Modell auf dem Smartphone implementiert. Nach Angaben des Herstellers soll die künstliche Intelligenz in Zukunft aber auch in anderen Bereichen eingesetzt werden.

»Samsung Gauss wird derzeit für die Mitarbeiterproduktivität eingesetzt, wird aber in naher Zukunft auf eine Vielzahl von Samsung-Produktanwendungen erweitert, um in naher Zukunft eine neue Benutzererfahrung zu bieten.«

Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Hersteller die neue KI als Verkaufsargument für das Galaxy S24 nutzen wird. Ob Gauss bereits zum Start der Galaxy S24-Serie verfügbar sein wird, ist noch unklar.

Wie der CEO von Qualcomm bereits bestätigte, wird je nach Region nur das Galaxy S24 Ultra mit dem Snapdragon 8 Gen3 ausgestattet sein. Das S24 sowie das S24 Plus sollen mit dem hauseigenen Exynos-Chip kommen.

Ob alle drei Modelle in den Genuss von Gauss kommen oder ob dieses Feature nur dem potenziell leistungsstärksten Gerät vorbehalten bleibt, wird sich zeigen.

Seit dem Start von ChatGPT spielt KI eine immer größere Rolle, auch im Smartphone-Bereich. Erst kürzlich kündigte Google ihre KI für ihre Smartphones an. Was haltet ihr von dieser Entwicklung? Werden Smartphones im Jahr 2024 wieder spannend oder tretet ihr dieser Neuerung skeptisch entgegen? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!