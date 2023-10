Galaxy S24: Beim Display soll Samsung selbst das neue iPhone klar schlagen

Bisher verfügt nur das S23 Ultra über ein LTPO-Display - ändert sich das mit dem Galaxy S24?

Bis zum Release des Samsung Galaxy S24 sind es zwar noch ein paar Monate hin - erwartet wird wie üblich eine Vorstellung im Frühjahr 2024 -, doch das hält die Gerüchteküche nicht davon ab, mögliche Specs zum kommenden Smartphone in die Welt zu setzen.

Die neue Galaxy-S24-Reihe muss sich dabei unter anderem mit dem großen Konkurrenten Apple messen lassen. Entsprechend ziehen neue Leaks Vergleiche mit dem iPhone 15, um einen Anhaltspunkt für die Performance des Samsung-Handys zu geben.

Ein neuer Leak will in diesem Zuge mehr zum Display des Galaxy S24 wissen, welches das OLED-Panel des iPhone 15 klar schlagen soll.

Konkret geht es um ein Gerücht des Portals Sammobile, welches nicht näher genannten Quellen zufolge einen enormen Leistungsschub zum Display des Galaxy S24 erwartet.

Demzufolge sollen sowohl das reguläre Modell als auch die Plus- und Ultra-Varianten des Galaxy S24 mit dem M13-OLED-Panel ausgestattet werden, welches unter anderem mit LTPO aufwarten kann.

LTPO steht für Low-Temperature Polycrystalline Oxide und wird primär von Samsung selbst hergestellt. Bislang gibt es die Technologie allerdings nur im Galaxy S23 Ultra zu bestaunen.

Durch LTPO wird eine variable Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hertz ermöglicht, was auch eine bessere Akkuleistung zur Folge hat - bei weniger anspruchsvolle Anwendungen erneuert sich das Display einfach seltener.

Im regulären Galaxy S23 und dem Plus-Modell wird hingegen LTPS-OLED eingesetzt, was zu einer variablen Bildwiederholrate zwischen 24 und 120 Hertz führt.

Galaxy S24: Samsung-Flaggschiffe sollen heller werden

Spannender ist die Maximalhelligkeit, die der Sammobile-Bericht für die Galaxy S24-Reihe angibt. So sollen die neuen Smartphones in der Spitze auf bis zu 2.500 cd/m² (Nits) kommen, was eine Verbesserung von 42 Prozent im Vergleich zu den noch aktuellen Modellen darstellt.

Auch die iPhone-15-Serie würde mit solchen Werten auf die hinteren Plätze verwiesen werden, denn hier sind nur 2.000 cd/m² möglich.

Die Auflösung soll ebenfalls angepasst werden - zumindest im Galaxy S24 Plus. Ist im Vorgänger noch die klassische FHD+-Auflösung in Höhe von 2.340 x 1.080 Pixel verbaut, soll das neue Smartphone mit QHD+-Auflösung aufwarten können und so eine noch schärfere Darstellung bieten.

2:55 Samsungs Sommer-Event in drei Minuten.

Beim Galaxy S24 und der Ultra-Variante soll sich rein auflösungstechnisch hingegen nichts ändern.

Ein neues Display soll indes nicht die einzige Änderung sein, die wir bei der Galaxy-S24-Reihe erwarten. Alle weiteren Gerüchte und vermeintlichen Leaks findet ihr in der folgenden Übersicht:

Jetzt ist eure Meinung gefragt: Muss Samsung die meiste Entwicklungszeit in das Display des Galaxy S24 stecken, um besser als das iPhone 15 zu sein? Oder sollte der Hersteller seinen Fokus auf andere Features legen, um dem großen Konkurrenten überlegen zu sein? Welche Specs wünscht ihr euch für das Galaxy S24? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!