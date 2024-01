Galaxy S24 vs Pixel 8: Samsung gegen Google - die Specs im Vergleich

Das neue Samsung Galaxy S24 im Spec-Vergleich mit dem Google Pixel 8. (Bilder: Samsung / Google)

Samsung hat die neue S24-Reihe vorgestellt. Die neuen Handys kommen mit reichlich Software-Verbesserungen und neuen Features. Zwei Dingen wurde beim Unpacked-Event allerdings kaum Aufmerksamkeit geschenkt: das S24-Basismodell und Hardware-Specs.

Deshalb widmen wir uns heute den technischen Daten des günstigsten S24-Handys und vergleichen sie mit einem der größten Konkurrenten im Android-Lager in derselben Preisklasse: dem Pixel 8.

S24 vs. Pixel 8: Das Display

(BIld: Google)

Galaxy S24 Pixel 8 Displaytyp Dynamic AMOLED 2X OLED Größe 6,2 Zoll (ca. 16 cm) 6,2 Zoll (ca. 16 cm) Auflösung 2340 x 1080 (FHD+) 2400 x 1080 Pixeldichte ~ 416 ppi ~ 428 ppi Bildschirmwiederholrate 120 Hz LTPO 120 Hz Maximale Helligkeit 2.600 Nits 2.000 Nits Schutz Corning Gorilla Glass Victus 2 Corning Gorilla Glass Victus

Beim Bildschirm der beiden Handys gibt es nur wenige Unterschiede. Sie haben beide eine Bildschirmdiagonale von 6,2 Zoll (ca. 16 cm), etwa die gleiche Auflösung und unterstützen 120 Hz.

Das Samsung Galaxy S24 kann hier um Haaresbreite den Sieg einfahren, weil es mit dem besseren Victus 2-Glas geschützt wird und LTPO unterstützt. Damit kann die Bildschirmwiederholrate auch auf 1 Hz verringert werden, was Energie spart. Für ein solches Feature muss man bei Google zum Pixel 8 Pro greifen.

Der Bildschirm des S24 kann außerdem heller werden, wobei die 2.000 Nits des Pixel 8 auch nicht ohne sind.

S24 vs. Pixel 8: Prozessor, Leistung und Betriebssystem

Galaxy S24 Pixel 8 Chipset Exynos 2400 (4nm) Google Tensor G3 (4nm) CPU-Kernzahl 10 9 GPU Xclipse 940 Immortalis-G715s MC10 Arbeitsspeicher 8 GByte LPDDR5x 4.266 MHz 8 GByte LPDDR5x 4.200 MHz Betriebssystem Android 14 mit OneUI 6.1 Android 14 (Stock)

Das Galaxy S24 wird hierzulande auf einen Exynos 2400-Chip aus eigenem Hause setzen. Auch Google verbaut im Pixel 8 einen Prozessor, den sie selbst entwickelt haben. Wer also hat die Nase vorne?

Der Tensor G3 verwendet 9 Kerne: 1 x 3,0 GHz Cortex X3; 4 x 2,45 GHz Cortex A715; 4 x 2,15 GHz Cortex A510

1 x 3,0 GHz Cortex X3; 4 x 2,45 GHz Cortex A715; 4 x 2,15 GHz Cortex A510 Im Exynos 2400 stecken 10 Kerne: 1 x 3,2 GHz Cortex X4; 2 x 2,9 GHz Cortex A720; 3 x 2.6 GHz Cortex A720; 4 x 2,0 GHz Cortex A520

Am einfachsten können wir die beiden mittels Benchmark-Ergebnissen vergleichen. NanoReview hat Exynos 2400 schon getestet. Das sind die Ergebnisse:

Galaxy S24 Pixel 8 Antutu 10 Gesamt 1666145 957158 Geekbench 6 Single Core 2198 1705 Geekbench 6 Multi Core 6922 4296

Bei den Benchmark-Ergebnissen gibt es einen ganz klaren Gewinner: das Samsung Galxy S24. In Antutu 10 konnte es einen 74 Prozent höheren Score erzielen. Natürlich definieren solche Ergebnisse nicht, wie sich die Handys in Alltagssituationen schlagen werden. Jedoch kann man sagen, dass das S24 sich besser für aufwendige Apps und Spiele eignen dürfte.

Speicherkonfigurationen: Beide Handys gibt es in Varianten mit 128 und 256 GByte. Beim S24 gibt es noch eine mit 512 GByte. Das Pixel 8 verwendet UFS 3.1-Speicher, während das Samsung-Handy UFS 4.0 nutzt. Die neuere Flash-Speicher-Technologie im S24 kann theoretisch doppelt so schnell sein wie der Vorgänger, welcher im Pixel-Handy steckt.

S24 vs. Pixel 8: Design und Verarbeitung

Das Samsung Galaxy S24 besitzt einen Rahmen aus Aluminium - wie das Pixel 8. (Bild: Samsung)

Galaxy S24 Pixel 8 Maße 147 x 70,6 x 7,6 mm 150,5 x 70,8 x 8,9 mm Gewicht 167 g 187 g Schutz IP68 IP68 Materialien Glas, Aluminium Glas, Aluminium

Das Galaxy S24 ist insgesamt etwas kompakter, dünner und leichter. Beide Handys sind IP68 zertifiziert und somit gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit abgedichtet.

S24 vs. Pixel 8: Die Kameras

Das Aushängeschild der Pixel-Reihe: Die Kameras. (Bild: Google)

Galaxy S24 Pixel 8 Hauptkamera 50 MP, F/1.8, 1/1.57”-Sensor 50 MP, F/1.7, 1/1.31”-Sensor Ultraweitwinkel 12 MP, F/2.2, 120 Grad 12 MP, F/2.2, 126 Grad Tele 10 MP, F/2.4, 3-Fach-Zoom - Selfie 12 MP, F/2.2 10.5 MP, F/2.2 Maximale Videoauflösung 8K 30 FPS, 4K 60 FPS 4K 60 FPS

Auch die Kamerasysteme unterscheiden sich auf dem Papier nicht sehr stark voneinander. Der größte Unterschied zwischen den beiden Handys ist das Fehlen einer Telekamera beim Pixel 8. Das S24 hat zwar eine, aber auch nur mit einem 3-fach-Zoom.

Das Pixel 8 konnte in Tests schon beweisen, dass es eine sehr gute Kamera mit vielen KI-Funktionen hat. Samsungs Galaxy S24 verspricht ähnliches. Wie gut die Kameras letztlich sind, muss noch getestet werden.

Wenn ihr außerdem in 8K filmen wollt, müsst ihr zum S24 greifen. Übrigens kann das Filmen in einer so hohen Auflösung nützlich sein, wenn ihr Frames aus den Videos als Fotos entnehmen wollt. Solche Fotos haben ungefähr eine Auflösung von 33 Megapixeln.

S24 vs. Pixel 8: Akku und Laden

Galaxy S24 Pixel 8 Kapazität 4.000 mAh 4.575 mAh Maximale Ladeleistung 25 Watt 27 Watt Kabellos Laden 15 Watt 18 Watt

Auf dem Papier gewinnt dieses Duell das Pixel 8. Es hat eine größere Kapazität und kann geringfügig schneller aufgeladen werden - sowohl kabellos als auch kabelgebunden.

In der Realität könnten die Unterschiede sehr gering ausfallen. Die geringere Akkukapazität des S24 könnte mit der LTPO-Funktionalität ausgeglichen werden und der Unterschied in der Ladeleistung ist nicht besonders groß.

Samsung gibt an, dass das Galaxy S24 29 Stunden Videos wiedergeben kann. Google gibt beim Pixel 8 eine durchschnittliche Akkulaufzeit von 31 Stunden an.

S24 vs. Pixel 8: Konnektivität

Galaxy S24 Pixel 8 Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) Bluetooth 5.3 5.3 USB Typ C 3.2 Typ C 3.2 GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS NFC Ja Ja Sim-Kartenslots 1 1 5G Ja Ja

In puncto Konnektivität gibt es nur einen nennenswerten Unterschied: Das Pixel 8 unterstützt den neueren und schnelleren Standard Wifi 7 während das neue Galaxy S24 nur Wifi 6E hat.

Samsung bietet zukünftig 7 Jahre OS- und Sicherheitsupdates. (Bild: Samsung)

Galaxy S24 Pixel 8 OS-Updates 7 7 Sicherheits-Updates 7 Jahre 7 Jahre Updates bis 2031 2030

Samsung zieht mit Google gleich und wird die neuen S24-Handys 7 Jahre lang mit Sicherheits- und OS-Updates versorgen. Wenn ihr euch ein Pixel 8 heute kauft, wird es noch bis 2030 unterstützt. Das Samsung-Handy ist etwas neuer und wird daher bis 2031 unterstützt.

Fazit

Auf dem Datenblatt gewinnt das Galaxy S24 in nahezu jeder Kategorie. Lediglich bei der Konnektivität muss es sich geschlagen geben und bei der Kamera-Performance ist das letzte Wort nicht gesprochen.

Wer sich für das Pixel 8 entscheidet, spart allerdings 100 Euro:

Samsung Galaxy S24: Ab 900 Euro

Google Pixel 8: Ab 800 Euro

Wie gut das neue Samsung-Handy wirklich ist, werdet ihr natürlich in unserem Test hier auf GameStar Tech erfahren! Bis dahin: Sagt uns, wie ihr das Galaxy S24 findet und ob ihr es euch holen werdet. Oder besitzt ihr ein Pixel 8 und seid zufrieden damit? Egal, wie eure persönliche Einschätzung zum Duell Samsung gegen Pixel lautet, wir freuen uns wie immer auf eure Beteiligung in den Kommentaren gleich hier unten.