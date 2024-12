Bei den Game Awards gab es fast schon zu viel zu sehen

53:51 Bei den Game Awards gab es grandiose Überraschungen, aber war die Show schon zu groß?

Wer sich die Nacht wegen der Game Awards um die Ohren schlug wie unsere tapfere Spätschicht, musste Ausdauer beweisen. Über dreieinhalb Stunden feuerte die Show massenweise Ankündigungen, Trailer und natürlich Auszeichnungen ab.

Neben den großen Highlights wie dem ersten Trailer zu The Witcher 4 gab es auch viele andere Überraschungen zu sehen.

Welche ihnen davon am besten gefallen haben, was die Preisträger über den Zustand der Spieleindustrie verraten und ob die Show dieses Mal sogar zu lange waren, diskutieren Heiko, Micha und Ann-Kathrin. Dabei geht es mehr um die Spiele, die nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Denn die ganz großen Titel bekommen natürlich ihre eigenen Talks bei uns.

Darum geht es:

Unsere Highlights: Natürlich reden die Drei über ihre Lieblingsspiele bei den Game Awards. Ann-Kathrin hat sich über den Humor von The Outer Worlds 2 gefreut, Heiko bei der Ankündigung von Slay the Spire 2 gejubelt und Micha ist unheimlich gespannt, was sich Naughty Dog bei ihrem Sci-Fi-Spiel Intergalactic ausgedacht haben.

Die Preisträger: Wer hat was gewonnen und wieso? Was macht Astro Bot zum Spiel des Jahres?

Die Preisverleihung: Zwar durften einige Entwickler auf die Bühne treten und Dankesreden halten, doch viele auch wichtige Kategorien bei den Game Awards wurden innerhalb von Sekunden abgefrühstückt. Für Heiko ist das respektlos gegenüber den Entwicklern.

War die Show zu lang? Dreieinhalb Stunden in denen sich Ankündigung an Ankündung reiht, sind für Micha schlicht zu viel. Ann-Kathrin und Heiko kritisieren auch den Ablauf der Show, die gerade in der zweiten Hälfte strukturlos massig Trailer abspulte. Die eigentlich starken Momente gingen so oft unter.

Was ist tolles passiert? Über die denkwürdigen Auftritte reden die Drei natürlich auch. Unter anderem geht es um Josef Fares, die Rede von Swen Vincke und Amir Satvat, der ein Programm für Entwicklerinnen und Entwickler aufgebaut hat, die ihren Job verloren haben.

Woher kommen die neuen besten Spiele? Drei der fünf Nominierten für das Spiel des Jahres kamen dieses Jahr aus Japan und eins aus China. Was steckt dahinter und wie schaffen es Spiele wirklich, langfristig erfolgreich zu sein? Helldivers 2 ist für Heiko ein positives Beispiel, wie man Live-Service mit einer Erzählung verbindet und so die Community an der Stange hält.

Welche Trends sind zu erkennen? Viele Spiele zeigten nur kurze Teaser, während ihr Release noch weit entfernt ist. Außerdem gab es unheimlich viele Retro-Spiele und die Rückkehr alter Serien zu sehen. Viele davon setzen auf Multiplayer, doch ist das der richtige Weg?

Das ist natürlich längst nicht alles, was Micha, Ann-Kathrin und Heiko in knapp einer Stunde besprechen. Die wichtigsten Themen diskutieren sie natürlich in Ausführlichkeit: Ann-Kathrin stellt etwa zur Diskussion, warum der rasende Igel Sonic überhaupt ein Auto braucht und Heiko hat einen besonderen Musiktipp für euch! Zögert also nicht, einmal in das Video reinzuschauen.