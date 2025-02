GameStar hinter den Kulissen: Was macht eigentlich ein Chefredakteur, Heiko?

Nicht nur Heiko fragt sich: Was macht eigentlich ein Chefredakteur der GameStar den lieben langen Tag?

Der GameStar Plus Podcast hat ein neues Format! An dieser Stelle stellt ihr euch jetzt bitte in dem Anlass gebührender Länge Konfetti, Knallbonbons und ein imposantes Orchester vor, bevor ihr weiterlest.

Danke! Weiter im Text: Was hat es mit dem neuen Format auf sich? Es trägt den furchtbar kreativen Namen Was macht eigentlich … ? und die Idee dahinter ist simpel, aber unterhaltsam. Wir stellen euch die vielen Menschen und deren Aufgaben in unserer großen GameStar-Familie genauer vor.

Denn unser Team setzt sich aus mehr als nur den Redakteurinnen und Redakteuren zusammen, deren Namen ihr tagtäglich unter den Artikelüberschriften lest. Im Plus-Podcast lernt ihr in Zukunft viele Menschen unseres kunterbunten Rudels besser kennen.

Wisst ihr, was ein Social Video Producer, ein Team Lead Culture Operations oder ein Head of Editorial Gaming macht? Bald wisst ihr es!

Folge 1: Was machst du eigentlich, Heiko?

Heiko Klinge ist ein Urgestein der GameStar. Irgendwann wurde im Jahr 2000 das Licht in der Redaktion angeknipst und da saß er, der frisch ausgelernte Bankkaufmann mit dem spitzbübischen Grinsen im Gesicht. Seine Eigenschaften: passable Tischtennis-Skills, guter Musik- und so semi-guter Fußball-Geschmack. Inzwischen ist der Fan des VfL Wolfsburg unser Chefredakteur und der macht … äh …

HEY, HEIKO! KOMM MAL RÜBER! NEIN, NICHT ERST MITTAG MACHEN, ES EILT!

So, setz dich bitte mal hier hin, Chef. Da, vor das Mikrofon. Ja, die Kohlroulade runterschlucken darfst du noch. Jetzt erzähl mal bitte, was du den ganzen Tag eigentlich so treibst.

In dieser Folge von Was macht eigentlich … ? erfahrt ihr unter anderem …

… was für einen Aha! -Moment der junge Heiko beim Frühstück in Chicago hatte.

-Moment der junge Heiko beim Frühstück in Chicago hatte. … welche drei Spiele Heiko mit auf die einsame Insel nehmen würde.

… welche schönen und weniger schönen Momente Heiko als Chefredakteur erlebt hat.

… warum Heiko auch nach 25 Jahren noch jeden Morgen Bock auf den Job hat.