Spieler kauft teuren Monitor bei Amazon, im Paket ist ein anderes kaputtes Modell – und die Community diskutiert, wer am Ende Schuld ist

Im Paket befindet sich ein falscher und kaputter Monitor. (Bild: ph9ntasy auf Reddit)

Ein besonderer Fall erhitzt in der PC-Gaming-Community »r/pcmasterrace« auf Reddit gerade die Gemüter. Ein Spieler fragt sich dort, ob er vom Versandriesen Amazon »betrogen« wurde. Dahinter steckt aber wohl etwas anderes.

Monitor von Amazon kommt falsch und kaputt an

Gepostet hat den Fall der Reddit-Nutzer »ph9ntasy«. Er erzählt dabei, dass er sich einen Asus ROG PG27AQWP-W für 1100 US-Dollar bei Amazon bestellt hat. Da er in einem anderen Land wohnt, musste er zudem weitere 368 US-Dollar für den Import bezahlen und 15 Tage auf die Lieferung warten.

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Als das Paket dann endlich angekommen ist, wartete die unschöne Überraschung. In der Box befand sich nämlich ein ganz anderes Modell, das zu allem Überfluss auch noch stark beschädigt ist. Der Nutzer stellt nochmal klar, dass er direkt über Amazon und nicht etwa über den Marketplace dort gekauft hat.

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In den Kommentaren wird intensiv diskutiert, was da eigentlich passiert ist und wer am Ende die Schuld trägt. Der Verkauf fand zwar über Amazon statt, die Lieferung wurde laut den Versandunterlagen allerdings von Asus direkt ausgeführt.

Und offenbar wurde zuvor Asus selbst erfolgreich betrogen. Viele Nutzer gehen davon aus, dass jemand den Monitor gekauft und dann zurückgegeben hat. Vor der Rücksendung wurde das neue Modell aber durch das kaputte ersetzt.

Bei Asus oder im Lager wurde dann nicht kontrolliert, ob das richtige Modell zurückgegeben wurde und nun hat der Nutzer die Box zugesendet bekommen. Ob nun Amazon oder Asus diesen Fehler begangen hat, lässt sich kaum verfolgen.

Tatsächlich stammen aber viele Produkte, die bei Amazon gekauft werden, nicht direkt von Amazon, sondern werden von Drittanbietern nur dort angeboten. Der Kauf über Amazon sollte den Nutzer allerdings ausreichend absichern und alles andere als ein Umtausch wären eine große Überraschung.

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Wie mehrere Nutzer erzählen, sind solche Fälle in den USA keine Seltenheit, weshalb sich viele Leute mittlerweile dabei filmen, wenn sie ihre Pakete aufmachen. So können sie dann einfacher nachweisen, dass sie nicht Betrüger, sondern die Betrogenenen sind.

Wie sieht es in Deutschland aus? Solche Vertragsfragen werden in Deutschland im BGB geregelt. Hier ist vor allem entscheidend, wer der Vertragspartner ist. Wenn direkt über Amazon und nicht den Marketplace gekauft wird, ist in der Regel auch Amazon in einem solchen Fall haftbar.