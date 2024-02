»Lohnt es sich, dafür den Müll zu durchwühlen?« – Spieler findet weggeworfenen Gaming-PC, der viele Community-Herzen höherschlagen lässt

Manchmal trifft man an unerwarteten Orten alte Bekannte wieder. (Bild: stock.adobe.com - JVLMediaUHD)

Ein Gaming-PC gehört nie einfach so in einen Müllcontainer, selbst wenn er defekt zu sein scheint oder nicht mehr gebraucht wird. Schließlich gibt es Wertstoffhöfe und die Möglichkeit, alte Hardware zu spenden, etwa bei www.comutertruhe.de.

Aber was tun, wenn man einen kompletten Rechner im Müll findet, den jemand anders dort hineingeworfen hat?

Genau diese Frage leitete unlängst ein Reddit-Mitglied mit den folgenden Worten an die Gaming-Community weiter: Hab das hier beim Müllrausbringen gefunden. Lohnt es sich, dafür den Müll zu durchwühlen? .

Lasst es uns herausfinden und gleichzeitig die Frage beantworten, wieso dieser PC so manches Community-Herz höherschlagen lässt.

Warum der Anblick des PCs im Müll viele freut

Wenn man sich für die Rettung eines solchen PCs entscheidet gilt: Handschuhe tragen! (Bild: Reddit - u/xdog12)

Die Antwort auf diese Frage ist ganz einfach: Weil er wie im Bild oben zu sehen auf ein seinerzeit sehr beliebtes Gehäuse setzt: das Antec Nine Hundred, das erstmals im Jahr 2006 erschienen ist.

Auch die GameStar-Einkaufsführer in unserem Print-Magazin haben damals regelmäßig Rechner mit Antec-Gehäuse empfohlen. In den Kommentaren zum oben verlinkten Reddit-Thread ist nostalgische Freude über den Klassiker Nine Hundred daher wenig überraschend ein ständiger Begleiter:

Das ist ein Antec 900 Gehäuse...worauf wartest du noch? Reddit-Nutzer kuangmk11

Ich wollte immer ein Antec 900 haben, als ich noch jünger war. Reddit-Nutzer do-wr-mem

Oh mein Gott auf den ersten Blick dachte ich, das ist mein erster PC. Habe seit 2009 kein Antec 900 mehr gesehen. Reddit-Nutzer leatherbalt

Genau genommen ist es wohl eher der Nachfolger Antec Nine Hundred Two. Der häufigen Wiedersehensfreude in den Kommentaren über einen beliebten Klassiker tut das aber keinen Abbruch.

Und wie schaut es mit dem Rest des PCs aus?

Das ist im weggeworfenen Rechner drin

1:41 Im PC aus dem Müll steckt eine FX-CPU. Dieses Video zeigt, wie sich so ein Modell gegen einen zehn Jahre jüngeren Prozessor schlägt.

Da es nur ein Foto gibt und der Thread-Ersteller in den Kommentaren bisher nicht darüber aufgeklärt hat, ob er den Rechner aus dem Müll geholt hat oder nicht, sind nicht alle Komponenten genau zu bestimmen. Einige hilfreiche Hinweise auf die Hardware gibt es aber doch.

Das ist vor allem den Aufklebern auf dem Gehäuse zu verdanken sowie der für heutige Verhältnisse kleinen durchsichtigen Scheibe in der Seitenwand. Folgenden Komponenten sind dementsprechend verbaut:

Prozessor: FX-CPU (AMD)

FX-CPU (AMD) Mainboard: Sockel AM3+ (Gigabyte)

Sockel AM3+ (Gigabyte) Arbeitsspeicher: 4 x DDR3-RAM (G.Skill)

4 x DDR3-RAM (G.Skill) Grafikkarte: unbekannte Radeon-GPU (Sapphire)

unbekannte Radeon-GPU (Sapphire) Netzteil: unbekanntes Modell (EVGA)

Die ersten FX-Prozessoren von AMD sind im Jahr 2011 erschienen. Allein daran erkennt man, wie alt die Hardware in dem PC ist. Dass die Grafikkarte nur einen 6-Pin-Stromanschluss besitzt, legt gleichzeitig nahe, dass es sich um ein eher langsames Einsteiger- oder Mittelklassemodell handelt.

Das heißt aber nicht, dass der PC keinerlei Wert mehr hat oder generell nicht mehr funktionstüchtig ist - auch wenn das der Umstand nahelegt, dass er im Müll gefunden wurde.

Es ist durchaus denkbar, dass nur eine der Komponenten Probleme verursacht oder dass die Hardware sogar generell noch einsatzfähig ist. Allerdings müsste der PC vor eine Überprüfung gründlich gereinigt werden und das Netzteil besser ausgetauscht.

Wie man dabei generell vorgehen kann, erfahrt ihr im folgenden Artikel:

Ist der PC den Aufwand wert?

Trotz ihres Alters haben die Komponenten in dem PC einen gewissen Wert, der steigt, wenn sie noch funktionsfähig sind. Sogar das Spielen von technisch sehr anspruchslosen Titeln könnte damit heute immer noch möglich sein.

Den PC zu reinigen und zu testen stellt aber durchaus einen gewissen Aufwand dar und es setzt auch ein passendes Know-How voraus. Alternativ ließe sich der Rechner vermutlich fast im oben zu sehenden Zustand und nur grob gereinigt bei einem passenden Händler zu etwas Geld machen.

Ob man diesen Weg gehen will, muss letztlich jeder für sich selbst entscheiden. So oder so ist es schade, dass der PC aus diesem Beispiel so achtlos in den Müll geworfen wurde - und das nicht nur aufgrund des Gehäuse-Klassikers Antec Nine Hundred (Two).

Wie viel Geld ein ganz anderer PC wert ist, der auf den ersten Blick nach Schrott aussieht, erfahrt ihr hier:

Spieler kauft High-End-PC mit kaputter Hardware für 20 Dollar und realisiert nicht, dass er das 100-fache Wert ist

Wie denkt ihr über den unerwarteten Fund im Müllcontainer? Ist der PC es wert, dass man ihn wieder herausholt, um den Komponenten möglicherweise noch eine zweite Chance zu geben? Oder handelt es sich um so alte Hardware, dass ihr lieber die Finger davon lassen würdet? Und könnt ihr euch noch an das Antec-Gehäuse Nine Hundred erinnern? Schreibt es gerne in die Kommentare!