Gaming-Umfrage - Diese Spieler-Typen gibt es

Update, 23.08.2018: Nach der Auswertung der Umfrage, die Samsung zusammen mit YouGov im Vorfeld der Gamescom unter Gamern durchgeführt hat, haben beide Firmen jetzt eine Gamer-Typologie veröffentlicht. Dabei unterteilen sie Gamer ihren Spiel-Gewohnheiten entsprechend in die folgenden fünf verschiedenen Kategorien:

Der Gaming-Nerd : technikaffin, spielt am liebsten alleine auf der Couch oder am Schreibtisch Logik- und Strategiespiele, zockt mehr als 20 Stunden wöchentlich

: technikaffin, spielt am liebsten alleine auf der Couch oder am Schreibtisch Logik- und Strategiespiele, zockt mehr als 20 Stunden wöchentlich Der Gelegenheitsspieler : spielt nur ab und zu auf Smartphone oder Tablet, aus Langeweile oder alleine zur Unterhaltung, überwiegend weiblich

: spielt nur ab und zu auf Smartphone oder Tablet, aus Langeweile oder alleine zur Unterhaltung, überwiegend weiblich Der Socializer : spielt bevorzugt mit Freunden auf dem Sofa zuhause, am liebsten auf der Konsole und im Durchschnitt bis zu zehn Stunden pro Woche

: spielt bevorzugt mit Freunden auf dem Sofa zuhause, am liebsten auf der Konsole und im Durchschnitt bis zu zehn Stunden pro Woche Der Träumer : spielt mit VR-Brille am liebsten Simulationen und Sport-Spiele zur Entspannung, spielt wenige Stunden pro Woche alleine oder in Gesellschaft, überwiegend männlich

: spielt mit VR-Brille am liebsten Simulationen und Sport-Spiele zur Entspannung, spielt wenige Stunden pro Woche alleine oder in Gesellschaft, überwiegend männlich Der Geek: spielt auf allen Geräten mit Freunden oder alleine zur Unterhaltung, investiert viel Geld in neue Hardware und spielt bis zu 20 Stunden wöchentlich bevorzugt Simulationen, Abenteuer- und Strategiespiele

Einige Eindrücke von der Befragung hat Samsung Deutschland in einem Video auf Youtube zusammengefasst:

Originalmeldung: Wer spielt womit, wo und warum? Diesen Punkten widmet sich eine aktuelle Umfrage zum Thema »Ist Gaming eine Generationsfrage?«, die Elektronikhersteller Samsung in Kooperation mit dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov durchgeführt hat.

Deutschlandweit befragten die Firmen dazu rund 2.000 Personen unterschiedlicher Altersgruppen zu ihren Gaming-Gewohnheiten. Das Ergebnis: Beim Gaming ändert sich viel mit dem Alter.

Denn wie die Rahmen einer Pressemitteilung veröffentlichten Ergebnisse der Umfrage zeigen, bevorzugen jüngere Spieler vor allem Smartphones als Gaming-Plattform, während Ältere eher auf Desktop-PCs zurückgreifen.

60 Prozent der Spieler im Alter von 25 bis 44 Jahren griffen auf Smartphones und Tablets zurück, während 68 Prozent der über 45-Jährigen am liebsten am PC oder Laptop ihrem Hobby nachgingen. Konsolen kamen vor allem in der jüngeren Altersgruppe zum Einsatz, hier lag die Quote bei etwa einem Drittel.

Neben dem Alter der Spieler beschäftigte sich die Umfrage aber auch mit weiteren Fragen, darunter dem bevorzugten Ort, an dem gespielt wird. Hier stellte sich heraus, dass 42 Prozent aller befragten Gamer am liebsten von der Couch im eigenen Wohnzimmer spielen.

Etwa 20 Prozent machten es sich am heimischen Schreibtisch gemütlich, während nur zehn Prozent auch unterwegs daddeln. Übrigens gab es auch beim Gaming-Verhalten in der Gesellschaft Unterschiede zwischen den Generationen: Jüngere Spieler (25 Prozent) zocken häufiger mit Freunden als ältere (zehn Prozent).

Die Altersunterschiede setzen sich auch bei der Motivation für das Spielen fort: Jüngere Videospielfans greifen vor allem aus Langeweile zu einem Spiel, während Ältere das Hobby eher zur Entspannung nutzen.