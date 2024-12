Spieler holt sich gebrauchtes Mainboard und der Vorbesitzer hat vergessen, den 500-Euro-Prozessor zu entfernen

Kleines Bauteil, großer Preis: High-End-Prozessoren kosten heutzutage gerne 500 Euro und teils auch noch mehr. (Bild: stock.adobe.com - Accountanz)

Auch beim Kauf von PC-Hardware gilt: Wer gebraucht kauft und damit bereit ist, ein gewisses Risiko einzugehen, der kann oftmals ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis erzielen.

In diesem Fall aus dem Reddit-Forum ist das in ganz besonderem Maße gegeben, aber nur aufgrund eines Fehlers des Verkäufers, der schnell passieren kann (via Mein-MMO).

Was genau ist vorgefallen?

Der Reddit-Nutzer Nehe0002 ist aktuell dabei, sich aus gebrauchten Komponenten einen neuen PC zusammenzustellen. Bei einem passenden Kauf über den Facebook Marketplace gab es dann die große Überraschung.

Was er bezahlt hat: Das Mainboard Z690 Gaming X von Gigabyte sowie ein paar Gehäuselüfter mit einem Gesamtwert von etwa 200 Euro.

Das Mainboard Z690 Gaming X von Gigabyte sowie ein paar Gehäuselüfter mit einem Gesamtwert von etwa 200 Euro. Was er bekommen hat: Nicht nur die Lüfter und das Mainboard, sondern auch einen Prozessor, genauer gesagt Intels Core i9 13900K. Neu kostet diese CPU immer noch etwa 500 Euro. Sie stammt von Ende 2022 und ist weiterhin sehr gut lieferbar.

Nicht nur die Lüfter und das Mainboard, sondern auch einen Prozessor, genauer gesagt Intels Core i9 13900K. Neu kostet diese CPU immer noch etwa 500 Euro. Sie stammt von Ende 2022 und ist weiterhin sehr gut lieferbar. Wie das passieren konnte: Da ein Prozessor ein recht unscheinbares und kleines Bauteil ist, kann man schnell übersehen, dass er sich noch im CPU-Sockel auf dem Mainboard befindet. Das lässt auch das folgende Bild des Reddit-Nutzers von seinem Kauf erahnen:

Der rote Kreis markiert den Prozessor. Vermutlich ist er unbeabsichtigt zusammen mit dem Mainboard an den neuen Besitzer der Hauptplatine übergegangen. (Bild: Reddit-Nutzer Nehe0002).

Noch ein möglicher Grund für den Verbleib des Prozessors auf dem Mainboard: In den Kommentaren wird die Vermutung geäußert, dass die CPU defekt sein könnte.

Das geschieht oftmals vor dem Hintergrund der Stabilitätsprobleme, die Intel vor allem mit den High-End-Modellen der Reihen Core-i-13000 und Core-i-14000 hatte.

Man könnte sagen, dass sie ohne Rücksicht auf Verluste auf Leistung getrimmt sind. Ein Thema, das wir schon im Test-Talk zum Core i9 14900K aufgegriffen haben:

18:55 Intel packt die Brechstange aus: Was kann der Core i-14000?

Mehr zu den Hintergründen der Probleme, die Intel mit den besagten Prozessoren hatte, erfahrt ihr im Artikel Wie sich ausgerechnet CPU-Gigant Intel in eine Sackgasse manövriert hat .

Könnte die Geschichte bei Reddit erfunden sein? Das ist grundsätzlich möglich. Auf uns wirkt der Beitrag des Reddit-Nutzers aber plausibel (registriert ist er dort seit Ende 2019). Das gilt auch vor dem Hintergrund seiner Kommentar- und Beitrags-Historie. Sie gibt aus unserer Sicht keinen Anlass, seine Geschichte für erfunden zu halten. Völlig auszuschließen ist es aber nicht.

Hat der Spieler die CPU behalten?

Laut eines Kommentars plant der Spieler, die CPU vorerst zu behalten, bis er ungefähr Mitte Januar die restliche Hardware für seinen neuen PC beisammen hat. Sollte sich der Verkäufer bis dahin nicht gemeldet haben, will er den Prozessor für seinen Rechner nutzen.

Dann könnte er seinen bereits vorhanden Core i9 13900KF verkaufen. Diesen hat er etwa zwei Wochen vor der Anschaffung des Mainboards einem Freund abgekauft, wie seiner Kommentarhistorie bei Reddit zu entnehmen ist.

Testen konnte er den Core i9 13900K von dem Gigabyte-Mainboard bislang übrigens nicht, da ihm noch weitere Komponenten wie der RAM und die Grafikkarte fehlen.

Wie gut ist der Core i9 13900K heute noch? Mit Blick auf die Leistung handelt es sich auch aus heutiger Sicht immer noch um ein High-End-Modell, das nur von wenigen Prozessoren wie AMDs Top-CPUs mit X3D-Zusatz geschlagen wird.

Allerdings hat die hohe Leistung nicht nur mit Blick auf die Anschaffungskosten ihren Preis: Der Stromverbrauch des Core i9 13900K ist sehr hoch. Gepaart mit den bereits angesprochenen Stabilitätsproblemen wäre die CPU daher nicht unsere erste Wahl beim Gebrauchtkauf.

Stellt sich abschließend die Frage, wie ihr in so einer Situation handeln würdet? Hättet ihr ein schlechtes Gefühl dabei, wertvolle Hardware zu behalten, die sehr wahrscheinlich nur aus Versehen an euch übergeben wurde? Oder könntet ihr moralische Bedenken dieser Art in einem solchen Fall beiseiteschieben? Und glaubt ihr überhaupt, dass der Prozessor noch intakt ist? Schreibt es gerne in die Kommentare!