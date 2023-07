Steuern wir in Zukunft unsere Technologie über Gedanken? Diese Ohrstöpsel sollen es möglich machen

(Bild: Kommers über Unsplash)

Stellt euch mal vor, man könnte mit Gedanken Geräte und Objekte steuern oder sie einfach in Text umwandeln. Was nach Science-Fiction klingt, ist mit sogenannten Brain-Interface-Geräten (BCI) möglich. Forscher aus der Tsinghua University in Peking haben nun ein solches Gerät entworfen, das ganz einfach ins Ohr gelegt werden kann.

Die Spiralform macht es möglich

Um Gehirnwellen auszulesen, erfordern herkömmliche BCI-Technologien oft chirurgische Eingriffe oder die Verwendung von Kopfbändern.

Das SpiralE-BCI der chinesischen Forscher ist, wie der Name besagt, spiralförmig und wird non-invasiv in den Gehörgang gesteckt. Es besteht aus einem weichen und flexiblen Material, um den Tragekomfort zu erhöhen.

Dank seiner Spiralkonstruktion wird das Hörvermögen der Nutzer durch das Gerät nicht beeinträchtigt. Die außergewöhnliche Form des SpiralE erleichtert zudem das Einsetzen und Entfernen des Produkts.

Das SpiralE kann sich flexibel an den Gehörgang der Tragenden anpassen und hält, dank Spiralform, diesen frei. (Bild: Science X über Youtube)

Die Passgenauigkeit ist dabei besonders wichtig, damit die Daten korrekt ausgelesen werden. Es wäre zum Beispiel denkbar, dass das Gerät zur Steuerung von Rollstühlen eingesetzt wird und da muss sichergestellt sein, dass dies korrekt und vor allem sicher funktioniert.

Welche Möglichkeiten bieten BCI-Technologien? Eine direkte Verbindung zum Gehirn würde zahlreiche Anwendungsszenarien, die man nur aus Science-Fiction kennt, in den Bereich des Möglichen bewegen. Die Gedankensteuerung von Objekten ist nur die Spitze des Eisbergs.

Man könnte Menschen mit schweren Erkrankungen und Behinderungen die Kommunikation mit der Außenwelt ermöglichen oder erleichtern. Psychische Erkrankungen können leichter identifiziert und behandelt werden. Sogar eine Kommunikation von Mensch zu Mensch nur über Gedanken könnte möglich sein.

Die Entwicklung von BCIs ist zwar noch nicht in den Köpfen der Tech-Community verankert, jedoch könnten innovative Erfindungen wie das SpiralE das vorantreiben.

Auch Elon Musk betreibt ein Unternehmen mit dem Namen Neuralink, das an BCIs forscht. Musks Unternehmen setzt bisher allerdings auf Chips, die implantiert werden müssen.

Wie findet ihr diese neue Entwicklung? Seht ihr da großes Potenzial, um Menschen zu helfen oder sogar eher ein Risiko? Glaubt ihr, dass Interfaces wie das SpiralE schon in absehbarer Zeit frei verfügbar sein werden? Oder handelt es sich dabei um ein Luftschloss? Schreibt es uns in die Kommentare!