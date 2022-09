RTX 4000 vorgestellt: Alles zu Specs, Release, Preisen und Performance

Es ist endlich soweit: Nach Monaten des Wartens und schier endlos aufeinander folgender Leaks und Gerüchte hat Nvidia den Schleier um seine neuen Grafikkarten nun gelüftet. Im Rahmen einer Keynote zur hauseigenen Messe GTC hielt Firmenchef Jensen Huang mehrere Modelle aus der brandneuen RTX-4000-Reihe in die Kamera. Hier erfahrt ihr, wohin die Reise mit Blick auf Spezifikationen, Performance und Preise geht.

Nvidia Geforce RTX 4090

Das neue Flaggschiff trägt wie schon in der vorangehenden Generation eine 90 im Namen. Die Nvidia Geforce RTX 4090 verfügt über satte 76 Milliarden Transistoren, 16.384 Rechenkerne, die mit bis zu 2.520 MHz takten. Dazu gesellen sich 24 Gigabyte GDDR6X-Grafikspeicher.

Was heißt das für die Performance? Laut Nvidia soll die RTX 4090 bei klassischer Rasterisierung doppelt so schnell wie eine RTX 3090 Ti sein. Schaltet man Raytracing hinzu, wird gar die vierfache Performance in Aussicht gestellt. Genannt werden 84 Shader- und 191 Raytracing-TFLOPS. Angegeben wird außerdem eine nominelle TGP (Total Graphics Power) von 450 Watt.

Das klingt in Anbetracht der enormen Rechenleistung beinahe moderat , aber zumindest sehr effizient. Sollte die RTX 4090 tatsächlich doppelt so viel Performance wie die RTX 3090 bieten und gleichzeitig nur 100 Watt mehr benötigen, ist das durchaus ein gewaltiger Sprung.

Raytracing soll dank einer komplett neuen Technologie namens Shader Execution Reordering (SER) vier Mal so schnell wie bisher laufen. Zusammen mit dem ebenfalls angekündigten DLSS 3 sollen dadurch in Zukunft noch aufwendigere Spielegrafiken möglich sein.

Wann erscheint die RTX 4090 und was kostet sie? Los geht es mit der neuen Grafik-Speerspitze am 12. Oktober 2022. Wer sofort zum Start zuschlägt, muss 1.599 US-Dollar auf den Tisch legen.

Nvidia Geforce RTX 4080 16G

Von der RTX 4080 gibt es gleich zwei Versionen. Einmal mit 16 GByte GDDR6X, 9.728 Rechenkernen und einer maximalen Taktrate von 2.505 MHz.

Auf dem Papier wird die Leistung der RTX 4080 mit einer zwei bis vierfachen Steigerung im Vergleich zur RTX 3080 Ti angegeben, was wirklich gigantisch wäre. Bis unabhängige Benchmarks existieren, muss man hier aber natürlich noch eine gesunde Restskepsis bewahren.

Bei so viel Leistung drängt sich auch hier die Frage nach dem Verbrauch auf. Leaks legten einen Verbrauch von 340 Watt nahe und Nvidia hat dies offiziell um 20 Watt geschlagen - es sollen 320 Watt sein.

Wann erscheint die RTX 4080 16G und was kostet sie? Los geht es nicht im Oktober, sondern erst im November 2022. Ein genauer Tag wurde seitens Nvidia noch nicht genannt. Preislich liegt die größere RTX 4080 bei 1.199 US-Dollar.

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Bei diesen Shops rechnen wir mit verfügbaren Grafikkarten:

Nvidia Geforce RTX 4080 12G

Die RTX 4080 12G rundet die erste Welle der neuen Geforce-Grafikkarten ab. Die kleinere der beiden 4080er-Varianten bringt es auf 12 GByte GDDR6X, 7.680 Kerne und maximal 2.610 MHz. Die Leistungsaufnahme wird nominell mit 285 Watt angegeben.

Und die Leistung? Die Karte reiht sich wenig überraschend hinter ihren beiden größeren Schwestern ein, soll aber immer noch für die rund zweifache Leistung der RTX 3080 Ti reichen.

Wann erscheint die RTX 4080 12G und was kostet sie? Los geht es mit dem günstigsten Ada-Lovelace-Modell bei rund 899 US-Dollar. Der Release wird ebenfalls im November stattfinden.

Überblick über alle neuen RTX-4000-Modelle

Modell Kerne Taktrate Speicher TGP/Max TGP Preis RTX 4090 16.384 2.23/2.52 GHz 24 GB GDDR6X 450 Watt 1.599 US-Dollar RTX 4080 16G 9.728 2.21/2.51 GHz 16 GB GDDR6X 320 Watt 1.199 US-Dollar RTX 4080 12G 7.680 2.31/2.61 GHz 12 GB GDDR6X 285 Watt 899 US-Dollar

Was sagt ihr zu den neuen RTX-4000-Grafikkarten? Erfüllen sie eure Erwartungen, übertreffen sie sie vielleicht sogar, oder hattet ihr euch mehr erhofft? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!