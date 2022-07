RTX 4000: Erster Benchmark-Wert deutet an, wie schnell die RTX 4090 wirklich wird

Der Release der neuen Geforce-Generation RTX 4000 rückt stetig näher, auch wenn er später als erwartet und in kleinerem Umfang stattfinden könnte als zuvor gedacht. Vermeintliche Infos zur Performance kommen nun einmal mehr vom bekannten Leaker kopite7kimi.

In diesem Fall geht es um einen konkreten Benchmark-Wert auf dem bekannten Tool 3D Mark, genauer gesagt handelt es sich um Time Spy Extreme (TSE) und dessen Grafikpunktzahl. Laut kopite7kimi erreicht die Geforce RTX 4090 hier Werte im Bereich von über 19.000 Punkten.

Zum Vergleich mit RTX 3000: Die Founders Edition der RTX 3090 kommt ungefähr auf eine Punktzahl im Bereich von 10.000. Demnach wäre die RTX 4090 in diesem Test nicht ganz doppelt so schnell wie ihr Vorgänger. Ob es wie im Falle der RTX-3000-Generation ein nochmal schnelleres Flaggschiff in Form einer RTX 4090 Ti geben wird, ist bislang unklar.

Wie ist dieser Benchmark-Wert einzuschätzen?

Auch wenn es sich nur um ein Gerücht handelt, klingt der Wert grundsätzlich realistisch. Wichtig zu bedenken ist dabei aber auch, dass es sich beim 3D Mark Time Spy Extreme um einen synthetischen Benchmark und nicht um einen praktischen Test in einem Spiel handelt.

So ist die RTX 3090 in diesem Test mit 4K-Auflösung ungefähr 60 Prozent schneller als ihr Vorgänger Geforce RTX 2080 Ti. In Spielen fällt der Vorsprung dagegen mit etwa 45 Prozent eher geringer aus. Die Einzelergebnisse können zwar je nach Titel, Auflösung und Einsatz von Raytracing variieren. Tendenziell dürfte die RTX 4090 aber in Gaming-Benchmarks einen geringeren Vorsprung haben als im 3D Mark.

Sehr beachtlich wäre das Leistungsplus dennoch, sofern der Wert sich in späteren Tests tatsächlich als genau erweist. Allerdings kommt es ziemlich sicher nicht ohne den Preis von einer deutlich angestiegenen Leistungsaufnahme. Zuletzt war meist ein Plus von 100 Watt gegenüber der RTX 3090 im Gespräch (450 Watt statt 350 Watt).

Wie erreicht Nvidia den Leistungszuwachs? Neben einer Erhöhung der Anzahl der Shader-Einheiten soll RTX 4000 auf deutlich höhere Taktraten als RTX 3000 sowie einen größeren Zwischenspeicher beziehungsweise Cache setzen. Letzteres deutet auch kopite7kimi mit den Worten Bitte achtet in Zukunft auf Cache-Größen - auch wenn ich euch noch nicht mehr sagen kann an.

Wie schätzt ihr das jüngste Gerücht zur Performance der Geforce RTX 4090 ein? Völlig uninteressant, da es sich eben nur um ein Gerücht handelt, ein eher enttäuschender Wert oder genau das, was ihr erwartet habt? Schreibt es gerne in die Kommentare!