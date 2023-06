Genauso stark wie der stärkste Handheld: Fans von Steam-Deck und Co. bekommen bald eine weitere Option

Anbernics erste Windows-Konsole war vergleichsweise günstig, konnte aber nicht alle überzeugen. (Bild: Anbernic)

Der Markt für Handhelds ist so lebendig wie nie zuvor. Fans von tragbaren Konsolen hatten lange außerhalb von Nintendo nicht viel Auswahl. Dies hat sich mit der Einführung des Steam Decks geändert. Dieser und die Nintendo Switch haben gezeigt, dass es genügend Menschen gibt, die ihre Spiele unterwegs spielen wollen.

Inzwischen wollen immer mehr große und etablierte Hersteller einen eigenen Handheld anbieten. Einer, der in den letzten Wochen große Wellen geschlagen hat, ist der ROG Ally von ASUS. Nicht nur verwendet er im Gegensatz zum Steam Deck Windows statt Linux, er ist mit seinem neuen Ryzen Extreme Z1-Chip auch deutlich leistungsstärker.

Der chinesische Hersteller Anbernic launcht bald einen neuen Windows-Handheld, der dieselbe Leistung wie der ROG Ally verspricht.

Wenn ihr mehr über diesen erfahren wollt, dann schaut mal in unseren Test rein:

Asus ROG Ally im Test Gehypte Gaming-Hardware: Die größte Stärke des ROG Ally ist gleichzeitig auch seine größte Schwäche von Nils Raettig

Wer ist Anbernic?

Anbernic ist in der Retro-Handheld-Community ein äußerst bekannter Name. Der chinesische Hersteller hat sich auf tragbare Konsolen spezialisiert, auf denen Android, Linux oder sogar beides vorinstalliert ist.

Die meisten Konsolen von Anbernic sind für die Emulation von alten Spielen gedacht. Das chinesische Unternehmen hat sich letztes Jahr auch schon an einen Windows-Handheld herangetraut.

Der Anbernic Win600 ist letztes Jahr erschienen und konnte sich vor allem durch eine Eigenschaft von anderen tragbaren Windows-Konsolen abgrenzen: Der vergleichsweise günstige Preis von 300 US-Dollar.

Leider kam er in Tests nicht besonders gut an: Es wurden vor allem schlechte Ergonomie, kurze Akkulaufzeit und die mittelmäßige Leistung kritisiert.

Anbernic Win701 mit Ryzen 7 7840U ist geleakt worden

Der Hersteller aus China hat den Nachfolger für den Win600 noch nicht offiziell angekündigt, jedoch kursieren schon viele Informationen über die technischen Daten des Windows-Gerätes und nun auch ein handfester Leak.

Der Youtuber NITTRX hat einen Prototyp des Win701 in seine Hände bekommen. In dem inzwischen entfernten Youtube-Video hat er das Gerät nicht nur von allen Seiten präsentiert, sondern auch auseinandergebaut.

Laut NITTRX steckt in Anbernics zweitem PC-Gaming-Handheld der Ryzen 7 7840U. Dieser besitzt nahezu identische Specs, wie der Ryzen Z1 Extreme, der im ASUS ROG Ally steckt.

Die Grafik wird von der AMD Radeon 780M iGPU angetrieben, was eine gute Leistung bei modernen Spielen in Full-HD-Auflösung und niedrigen bis mittleren Einstellungen verspricht.

Der größte Unterschied zwischen dem Chip des Win701 und dem Rog Ally ist die Gaming-Leistung bei niedrigen Wattzahlen. In dieser Kategorie ist der Z1 Extreme dem 7840U überlegen. Spielt man stattdessen mit höheren, ist die Leistung sehr ähnlich oder gar identisch.

Wie stark der Anbernic Win701 wirklich sein wird, ist natürlich auch von anderen Faktoren abhängig. Der Vorgänger wurde zum Beispiel dafür kritisiert, dass dieser nur Single-Channel-RAM verwendet, was die Leistung des Gerätes signifikant ausbremst.

Übrige Specs sind noch nicht bekannt, jedoch wissen wir von dem geleakten Video, dass die Displaygröße etwa 7 Zoll beträgt, eine M.2 SSD und ein großer Lüfter verbaut sind.

Release-Datum und Preis sind noch nicht bekannt. Die Entwicklung des Gerätes scheint allerdings weit fortgeschritten zu sein, weshalb eine baldige Ankündigung bevorstehen dürfte.

Wenn ihr nicht warten wollt, dann könnt ihr schon heute zum Asus ROG Ally greifen:

Leider ist es sehr gut möglich, dass man den Anbernic Win701 importieren muss, wenn man sich für diesen interessiert. In dem Fall hat der Asus ROG Ally die Nase vorn, da dieser im deutschen Handel verfügbar ist. Was haltet ihr vom Win701? Würde er sich für euch lohnen, wenn er deutlich günstiger als das Asus-Gerät sein sollte? Oder sind beide keine Optionen für euch und ihr greift lieber zum Steam Deck oder zur Nintendo Switch? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!