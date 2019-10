Auf der DEF CON-Sicherheitskonferenz im August hat Mike Grover, der unter dem Pseudonym MG bekannt ist, sein »O.MG-Kabel« vorgestellt, das einen eingebauten WLAN-Hotspot besitzt, mit dem man unter anderem die Kontrolle über angeschlossene Geräte erlangen kann.

Das Kabel sieht dabei aus wie ein Lightning-Kabel von Apple und erfüllt sogar die gleichen Funktionen - also Laden des angeschlossenen Gerätes sowie Datenaustausch. Nur, dass als kleines Extra ein sehr kleiner WLAN-Adapter verbaut ist, der es einem Dritten ermöglicht, sich dazwischen zu schalten.

Im August kostete ein solches Kabel noch etwa 200 US-Dollar, weil sie in Handarbeit in der eigenen Küche hergestellt wurden. Jetzt bestätigte Mike Grover jedoch, dass die Kabel nun auch maschinell gefertigt werden können.

After months of work, I am now holding the very first fully manufactured #OMGCable. I can’t wait to get these up on https://t.co/mVYIMD3v7g



Now time for a fully destructive teardown to make sure they meet all my requirements for a fully field-ready piece of attack hardware. pic.twitter.com/lMVBv5RRjw