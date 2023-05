Gerücht: iPhone 16 Pro und Ultra werden größer - aus gutem Grund

Tele-Objektive waren schon immer eine Herausforderung für Smartphones. Größere Handys bieten mehr Platz für eine sogenannte Periskop-Kamera, die eine geeignete Lösung darstellen.

Erst vor einigen Wochen haben wir über ein Gerücht berichtet, das besagt, dass die 16te Generation der Pro-iPhones wieder größer werden soll. Wir haben den Artikel mit einer Umfrage versehen und gefragt, wie viele von euch diesen Umstand begrüßen würden. Von 253 Abstimmungen haben sich 177 Stimmen gegen größere iPhones ausgesprochen.

Nun kursiert ein weiteres Gerücht, das besagt, dass Apple die Pro-Varianten des iPhone 16 aus gutem Grund größer macht - um mehr Platz zu schaffen.

Große Handys haben mehr Platz für Kamera und Akku

Mark Gurman von Bloomberg hat in seinem PowerOn-Newsletter davon gesprochen, dass die anwachsende Größe des iPhone 16 Pro dazu beitragen wird, dass diese ein besseres Kamerasystem und größere Akkus erhalten werden.

Dies war übrigens einer der Gründe, die der CEO von Xiaomi genannt hat, als er gefragt wurde, warum keine kleinen Handys mehr produziert werden. Mehr dazu lest ihr hier:

Eine Möglichkeit, die sich mit einem großen Handy bietet, wäre das Verbauen einer Periskop-Kamera, bei der die optischen Elemente vertikal oder horizontal im Gehäuse liegen und über ein Spiegelsystem das Licht umlenken können. Damit lassen sich lange Brennweiten in einer kompakten Bauweise realisieren und Handy-Fotografen müssen sich nicht auf einen digitalen Zoom verlassen, der mit Qualitätseinbußen verbunden ist.

Eine solche Kamera soll auch schon beim iPhone 15 Pro Max (eventuell auch Ultra genannt) zum Einsatz kommen. In der 15. Generation soll die Periskop-Kamera noch exklusiv für das größte iPhone vorbehalten sein. In der 16. Generation soll diese dann auch beim Pro-Modell verbaut sein.

Von Apple-Leaker ShrimpApplePro kommt die Info, dass das iPhone 16 Ultra außerdem einen größeren Bildsensor besitzen wird. Die aktuellen iPhone 14 Pro und 14 Pro Max-Modelle besitzen jeweils einen Sensor, der 1/1,28 Zoll misst. Der neue, der beim iPhone 16 Pro und Ultra zum Einsatz kommen soll, wird von Sony geliefert und soll 1/1,14 Zoll messen.

Ein größerer Sensor ermöglicht eine bessere Kontrolle über die Schärfentiefe und sorgt für ein besseres Rauschverhalten bei schlechten Lichtbedingungen, da dieser mehr Licht einfangen kann. Es ist also durchaus denkbar, dass diese Gerüchte sich bewahrheiten könnten, sollte das iPhone 16 Pro wirklich größer werden.

Was haltet ihr von diesem Gerücht? An alle, die sich gegen größere iPhones ausgesprochen haben: Wäre eine bessere Akkukapazität und bessere Kameras ein Kompromiss, den ihr mit einem großen Handy eingehen würdet? Oder ist euch dieser Tradeoff nicht wert genug und ihr bevorzugt ein handliches Handy? Welche Größe ist für euch optimal? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!