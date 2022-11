Gleiche Grafikkarte, neuer Name (und Preis?): Nvidias gestrichene RTX 4080 12 GB soll schon bald zurückkehren

Der für gewöhnlich gut informierte Leaker kopite7kimi bringt via Twitter ins Gespräch, womit ohnehin die meisten schon gerechnet haben: Nvidia veröffentlicht demnach die ursprünglich als RTX 4080 12GB geplante Grafikkarte stattdessen als Geforce RTX 4070 Ti. Auf Nachfrage eines anderen Twitter-Nutzers bestätigt er als Release-Zeitraum den Januar 2023.

Mehr zu den alles andere als gewöhnlichen Hintergründen der kurzfristigen Streichung der RTX 4080 12GB erfahrt ihr im Artikel Nvidias beispielloser Rückzug: Sowas habe ich in über zwölf Jahren als Hardware-Redakteur noch nicht erlebt .

Was ist von der RTX 4070 Ti zu erwarten? Kurz gesagt genau das, was von der RTX 4080 12GB zu erwarten war, denn die Spezifikationen sollen gleich bleiben. Sie wird also wesentlich langsamer als die RTX 4090 sein und auch klar langsamer als die RTX 4080 mit 16,0 GByte VRAM, die bereits in Kürze beziehungsweise am 16. November erscheint.

Genau dieser Umstand hatte Nvidia nach der offiziellen Vorstellung mit Blick auf die Namensgebung Kritik eingebracht. Viele haben die Karte von Anfang viel eher als eine RTX 4070 (Ti) betrachtet und nicht als eine RTX 4080. Dem trägt Nvidia nun wohl entsprechend Rechnung. Wie extrem schnell die RTX 4090 genau ist, könnt ihr in unserem ausführlichen Test nachlesen:

Die Technik bleibt gleich, aber was ist mit dem Preis?

Die im Vergleich zur RTX 4090 und RTX 4080 16GB klar niedrigere Rechenleistung kommt vor allem durch die geringere Zahl an Rechenkernen zustande. So besitzt das Top-Modell stolze 16.384 davon, die RTX 4080 16GB kommt auf 9.728 und die vermutete RTX 4070 Ti auf 7.680.

Auch bei der wichtigen Speicherbandbreite liegt die RTX 4070 Ti (beziehungsweise die ehemalige RTX 408012GB) klar hinten. Die RTX 4090 erreicht hier 1.008 GB/s (384-Bit-Interface), die RTX 4080 mit 16 GB kommt auf 672 GB/s (256-Bit-Interface) und die RTX 4070 Ti auf 504 GB/s (192-Bit-Interface).

Besonders spannend (und bislang unbeantwortet) ist die Frage nach dem Preis. Grundsätzlich würde man von einer Karte der RTX-4070-Reihe schließlich einen niedrigeren Preis erwarten als von einer GPU der RTX-4080-Reihe. Viele befürchten aber, dass die GPU zum ursprünglich angedachten Preis erscheint.

Offiziell geplant waren für die RTX 4080 12GB laut Nvidias damaliger Vorstellung 1.099 Euro. Zum Vergleich: Die RTX 4090 liegt bei 1.949 Euro und die RTX 4080 16 GB bei 1.469 Euro. Der Vorgänger der möglichen RTX 4070 Ti in Form der RTX 3070 Ti hat dagegen als Founders Edition von Nvidia eine UVP von nur 649 Euro.

Eine wichtige Rolle könnte dabei auch spielen, wann AMDs mögliche Konkurrenz in Form einer RX 7800 XT erscheint und wie teuer sie wird. Die RX-7000-Flagschiffe RX 7900 XTX und RX 7900 XR wurden bereits offiziell vorgestellt, sie kosten 999 beziehungsweise 899 US-Dollar und kommen am 13. Dezember.

Letztlich bleibt all das aber Spekulation, bis sich Nvidia offiziell äußert. Dass die RTX 4080 12 GB unter neuem Namen erscheint, ist dagegen als gesichert anzusehen, schließlich handelt es sich im Kern um eine fertige GPU. Mit Blick auf die aktuellen Gerüchte halten wir dabei sowohl die Namensgebung als auch den Zeitpunkt für absolut plausibel.

Wie schätzt ihr die Lage ein? Kommt wirklich eine RTX 4070 Ti Anfang 2023 auf den Markt? Und falls ja, mit welchem Preis rechnet ihr? Ändert Nvidia nur den Namen und lässt auch die Kosten beim Alten? Oder wird der Preis etwas nach unten korrigiert? Schreibt es gerne in die Kommentare!