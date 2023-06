Nicht schon wieder: Spieler berichtet von geschmolzenem 600-Watt-Anschluss bei Nvidia

Kurz nachdem im Herbst letzten Jahres Nvidias Flaggschiff Geforce RTX 4090 mit dem neuen 16-Pin-600-Watt-Anschluss auf den Markt kam, häuften sich die Berichte über verschmorte Adapter-Kabel und Stromanschlüsse an der Grafikkarte selbst.

Nvidia untersuchte damals die Geschehnisse – ohne konkrete Ergebnisse. In Verdacht stehen besonders günstige Adapter-Stecker, die nicht von Nvidia selbst stammen, eine zu starke Biegung der Kabel und nicht ganz eingesteckte Anschlüsse.

Nun hat sich erneut ein Spieler via Reddit an die Öffentlichkeit gewendet, der über ein verschmortes Kabel an einer RTX 4090 klagt. Diesmal allerdings nicht Adapter-seitig an der Grafikkarte, sondern am Netzteil. Konkret am extra dafür vorgesehenen ATX 3.0-12VHPWR-Anschluss.

Erneutes Drama um verschmorte Anschlüsse

Wie im Bild ganz oben im Text zu sehen, ist der 600-Watt-Stromanschluss am Netzteil ziemlich verschmort. Das ist im Übrigen ein bequiet Dark Power 13 1000 Watt, das ihr derzeit ab etwa 260 Euro erstehen könnt – also alles andere als ein Billig- oder Nonameprodukt.

Noch schlimmer hat es aber das Kabel erwischt: Die Pins, die dem vierpoligen PCIe-5-Anschluss zugewandt sind, sind praktisch bis zur Unkenntlichkeit geschmolzen. Und das verwundert dann doch ein wenig:

Schließlich ist Netzteil-seitig kein Adapter angeschlossen, sondern das native Kabel, sprich der native 12VHPWR-Stecker. Das wiederum bedeutet, dass es nicht an einem Billigadapter gelegen haben kann.

Und auch die Biegung des Kabels dürfte wohl kaum eine Rolle gespielt haben. Denn wie der Reddit-Nutzer Shityeyes67k selbst in einer Antwort schreibt, habe er sich das ATX 3.0-Netzteil nur deshalb gekauft, um möglichen Problemen mit geschmolzenen Kabeln vorzubeugen. Wenn er schon mit so viel Vorsicht an die Sache herangeht, bezweifeln wir doch stark, dass er dann das Kabel unsachgemäß geknickt hat.

Warum ist das Kabel dann geschmolzen?

Um das zu beantworten, fehlen im Augenblick die nötigen Daten. Denn noch handelt es sich um einen Einzelfall, der sich möglicherweise durch einen Produktionsfehler oder andere einmalige Umstände erklären lässt. Auszuschließen ist zudem nicht, dass der 12VHPWR-Stecker vielleicht nicht ganz eingesteckt war und es dadurch zu einem Versagen kam. Dass ein grundlegendes Problem besteht, kann man davon im Augenblick nicht ableiten.

Dennoch sollten sich sowohl Nvidia als auch bequiet der Sache annehmen und den Vorfall genau unter die Lupe nehmen. Davon abgesehen dürfte sich der Nutzer selbst in einem anderen Land, mit anderer Gesetzgebung noch innerhalb einer gesetzlichen Gewährleistungspflicht bewegen.

Wie seht ihr das? Glaubt ihr, hier liegt ein grundlegendes Problem vor? Oder haltet ihr das für einen unglücklichen Einzelfall? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!