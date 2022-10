Verschmortes Stromkabel an 2.000-Euro-Grafikkarte: Einzelfall oder Problemfall?

Ein Reddit-Nutzer hat im Nvidia-Forum Fotos eines verschmorten Stromkabels gezeigt und damit eine riesige Diskussion ausgelöst, die bislang auf über 2.300 Kommentare angewachsen ist. Die entscheidenden Fragen lautet nun, wie es dazu kam und ob es sich um einen Einzelfall handelt.

Letzteres lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicher beantworten, wir kontaktieren aber sowohl Nvidia als auch Netzteilhersteller in dieser Sache, um ihre Einschätzung der aktuellen Lage zu erfahren.

Dass es solche Probleme mit den neuen 12VHPWR-Anschlüssen und passenden Adaptern geben könnte, die im Zuge des RTX-4000-Release und des neuen Netzteil-Standards ATX 3.0 Einzug halten, wurde bereits im Vorfeld von Nvidia thematisiert. Darüber berichteten wir auch in einem eigenen Artikel zu den Netzteil-Sorgen, den wir inzwischen im Zuge des aktuellen Falls entsprechend aktualisiert haben.

Damals bekräftigten sowohl Nvidia als auch die Netzteil-Hersteller im Kern, dass keine Probleme zu erwarten seien und dass auch bereits vorhandene Netzteile ohne ATX 3.0 und 12VHPWR-Anschluss per Adapter für den Betrieb einer RTX 4090 genutzt werden können - allerdings mit einem gewissen Sternchen mit Blick auf die Biegung der Kabel versehen, dass jetzt zum Zünglein an der Waage werden könnte. Aber schauen wir uns den konkreten Fall zunächst genauer an.

Um welchen PC geht es und was ist passiert?

Im Bild oben seht ihr den Rechner des Reddit-Nutzers, um den es hier geht. Die Grafikkarte ist also vertikal untergebracht, außerdem kommt ein Adapter für den 12VHPWR-Anschluss zum Einsatz, der horizontal zur Seite in Richtung Netzteil-Anschlüsse gebogen ist. Beim Netzteil handelt es sich um ein Corsair RM1000x, das etwa 200 Euro kostet und auf den ATX-2.4-Standard setzt.

Laut eigenen Angaben hat der Besitzer der Grafikkarte Red Dead Redemption 2 gespielt, während es zu dem Vorfall kam, also einen Titel, der selbst eine Geforce RTX 4090 durchaus fordert.

Was genau passiert ist, kann er nicht sagen. Allerdings hat er beim Spielen auf einmal einen schlechten Geruch festgestellt und Rauch gesehen. Der Blick in den PC und auf das verschmorte Kabel und die beschädigten Anschlüsse wie unten im Bild zu sehen bestätigte dann seine Sorgen. Er hat dabei den Adapter in Verdacht, die Probleme verursacht zu haben.

Wie konnte es dazu kommen?

Aufgrund der begrenzten Informationen ist es schwer, das genau zu beurteilen. Der wahrscheinlichste Kandidat für die Verursachung der Probleme ist aber die Kombination aus Adapter-Kabel und horizontaler Biegung wie im Bild vom Rechner des Reddit-Nutzers oben zu sehen.

Allzu stark ist die Biegung zwar nicht und sie sollte unserer Meinung nach auf gar keinen Fall zu solchen Problemen führen. Aber es scheint so zu sein, dass Adapter-Kabel für den 12VHPWR-Anschluss vor allem auf die horizontale Biegung empfindlich reagieren können. Der Kabelanbieter Cablemod illustriert über die folgenden Bilder und einen passenden Guide, worauf man besonders achten sollte:

Die Empfehlung lautet also, die Kabel erst ab 3,5 Zentimetern zu verbiegen. Das deckt sich weitgehend mit der Empfehlung Nvidias aus der offiziellen FAQ zu diesem Thema, wie wir auch in unserem Netzteil-Artikel gezeigt haben. Darin ist von 3,6 Zentimetern die Rede.

Da man sich bislang allerdings auch bei einer früheren und stärkeren Biegung unserer Erfahrung nach keine Sorgen machen musste, wäre es neu und ungewohnt, sehr genau auf solche Empfehlungen und die Biegung der Kabel achten zu müssten.

Hintergrund könnte die deutlich höhere Stromlast sein, die im Gegensatz zu vorher auf die vorhandenen Pins verteilt wird. So schafft ein 12VHPWR-Anschluss alleine bis zu 600 Watt, wohingegen ein herkömmlicher 8-Pin-Anschluss nur auf 150 Watt ausgelegt ist.

Was ist jetzt zu beachten? Grundsätzlich empfehlen wir euch beim Einsatz eines 12VHPWR-Anschlusses, euch an die oben beschriebenen Angaben und Tipps zu halten und euren Stromanschluss zur Sicherheit von Zeit zu Zeit auf mögliche Schäden durch Überhitzung zu überprüfen. Gleichzeitig gilt aus unserer Sicht, dass es unter den bislang bekannten Umständen nicht zu so etwas kommen dürfte. Sollten wir Neues dazu von Nvidia oder von den Netzteilherstellern erfahren, aktualisieren wir diesen Artikel sofort.