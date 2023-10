Der Google Assistant ist bald schlauer und nützlicher als je zuvor - und funktioniert sogar auf dem iPhone

Google Assistant wird mit Bard ausgestattet. (Bild: Google)

»Hey Google!« wird bald deutlich leistungsfähiger als zuvor. Auf der diesjährigen »Mady-by-Google«-Veranstaltung hat der Internetriese angekündigt, seinen Sprachassistenten mit Bard, seinem KI-Chatbot, auszustatten. Mit diesem Schritt soll der Google Assistant deutlich nützlicher werden.

Google Assistant bekommt KI-Upgrade

Was ist Google Bard? Bard ist wie ChatGPT ein generativer KI-Bot, der von Google entwickelt wird. Er wurde im März 2023 veröffentlicht und nutzt Googles große Sprachmodelle (Large Language Models).

Was plant Google? Google will mit Assistant mit Bard einen intuitiven und personalisierten digitalen Assistent schaffen, der umfangreiche Aufgaben erledigen kann. Er soll nicht nur Sprache verstehen, sondern auch in der Lage sein Texte und Bilder zu verarbeiten.

Was kann Assistant mit Bard? Es wird möglich sein, den Google Assistant zu Inhalten auf eurem Handybildschirm oder Bildern zu fragen. Wie von ChatGPT, Bard und Bing gewohnt, können die Anfragen konversationell geführt werden.

Google zeigt hierfür ein Beispiel auf seiner Präsentation: Auf einer Wanderung kann man ein Foto von einem Schild schießen, das zwei verschiedene Wege aufzeigt. Anschließend kann man das Bild dem Google Assistant zeigen und fragen, welcher der beiden Wege besser geeignet ist, um mit dem Hund zu laufen. Assistant mit Bard kann euch dann die bessere Route empfehlen.

Ein weiterer Aspekt, der den neuen Sprachassistenten besonders interessant macht, ist seine Integration mit anderen Google-Diensten wie Gmail und Docs. Diese ermöglicht eine nahtlose Verbindung zwischen dem persönlichen Assistenten und den bereits vertrauten Google-Plattformen.

Auf Android nützlicher, aber auch auf iPhones verwendbar: Auf Android-Geräten wird Assistant mit Bard kontextbezogener und hilfreicher sein als auf iOS-Geräten. Man kann ihn beispielsweise über Apps und Fotos schweben lassen und ihn bei der Erstellung von Posts um Hilfe bitten.

Nichtsdestotrotz ist es auch erwähnenswert, dass der neue Google Assistant auch auf dem iPhone verwendbar sein wird - wenn auch nur über die Google Assistant-App

Wann erscheint Assistant mit Bard? Der neue KI-Sprachassistent befindet sich aktuell noch in der Experimentierphase und soll in den kommenden Monaten einer Gruppe ausgewählten Testern zugänglich gemacht werden. Wann er für die breite Masse verfügbar sein wird, ist noch unklar.

Auch Amazon hat angekündigt, seinen Sprachassistenten ein KI-Upgrade zu verpassen.

Alexa: Amazon verpasst der Sprachassistenz ein Riesen-Update

Dass der Google Assistant mit KI ausgestattet wird, ist erfreulich, aber auch vorhersehbar gewesen. Die etablierten Sprachassistenten wie Siri, Alexa und Google Assistant sahen neben ChatGPT, Bing und Bard ganz schön alt aus.

Wir sind gespannt, wann Apple Siris KI-Upgrade ankündigen wird - dass eins kommen wird, halten wir für sehr wahrscheinlich.

Was haltet ihr vom neuen Google Assistant mit Bard? Freut ihr euch darauf, ihn selbst auszuprobieren? Nutzt ihr regelmäßig Sprachassistenten wie Siri, Alexa und Google Assistant? Wenn nicht, würde ein KI-Upgrade wie dieses euch dazu bewegen, sie öfters zu verwenden? Schreibt es uns in die Kommentare!