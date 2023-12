Bald fragt euch Google Chrome nach eurer Standard-Suchmaschine – so funktioniert die Funktion

Google wirft mit Geld um sich - und ist deshalb die erfolgreichste Suchmaschine? Was quakst du dazu, DuckDuckGo? (Robert; dennizn/ Adobe Stock)

Hinter dem enormen Erfolg der Suchmaschine Google steckt viel Geld. Auf Apple- und Samsung-Geräten hat sich Google seinen Platz als Standard-Suchmaschine im Jahr 2021 26,3 Milliarden Dollar (fast 25 Milliarden Euro) kosten lassen.

Zurück zur Neuigkeit: Wer sein Android-Handy einrichtet, wird bei Google Chrome danach gefragt, welche Suchmaschine als Standard zu definieren ist. Jetzt wird diese Vorauswahl wohl auch bald auf dem Desktop-PC angeboten.

Die Neuerung soll sowohl auf Mac- als auch auf Windows-Computer zutreffen. Einen genauen Veröffentlichungszeitpunkt gibt es bisher nicht, allzu lange lässt die neue Funktion vermutlich aber nicht auf sich warten.

Was wissen wir zur neuen Suchmaschinen-Vorauswahl bei Google Chrome?

Wie Computer Bild schreibt, wird euch die neue Funktion bereits in der Vorschauversion des Canary-Kanals angezeigt. Canary ist eine experimentelle Vorabversion des Browsers. Diese wird regelmäßig mit Neuerungen gefüttert.

Wenn ihr möchtet, könnt ihr Chrome Canary selbst ausprobieren. Aber Achtung: Chrome Canary könnte instabil sein. Wenn ihr ohne zusätzliche Probleme surfen wollt, ist das handelsübliche Google Chrome zu empfehlen.

Hinweis: In der Version von Chrome Canary, die unser Redakteur ausprobiert hat, wurde die Vorauswahl bislang nicht angeboten. Winfuture, Caschys Blog und andere berichten jedoch hiervon.

Wie funktioniert die Vorauswahl? Im Rahmen der Vorauswahl soll euch Google ein Dutzend Suchmaschinen anbieten, sobald ihr Chrome erstmalig startet. Die Reihenfolge der dargestellten Suchmaschinen soll in zufälliger Reihenfolge passieren.

Die laut Computerbild angebotenen Suchmaschinen sind die folgenden:

Yandex

Yahoo Deutschland

Google

DuckDuckGo

Bing

Karma Search

Mojeek

Yep

Brave Search

Ecosia

Quendu.com

PrivacyWall

Panda Search

MetaGer

Info.com

Qwant

OceanHero

Wie richtet ihr bei Google Chrome eine andere Standard-Suchmaschine ein?

Wie ihr die Standard-Suchmaschine in Google Chrome selbst einstellen könnt: Wollt ihr auf Google als Standard-Suchmaschine in Google Chrome verzichten, könnt ihr ganz einfach eine andere auswählen.

Eine andere Suchmaschine richtet ihr etwa am Windows-PC in nur wenigen Schritten ein:

➡️Schritt 1: Klickt ganz oben rechts auf das Drei-Punkte-Icon.

➡️Schritt 2: Wählt jetzt im sich öffnenden Klappmenü den Punkt »Einstellungen« aus. Dieser befindet sich für gewöhnlich an dritter Position von unten.

➡️Schritt 3: Nun befindet ihr euch in den Einstellungen. Klickt hier in der linksbündig angebrachten Menü-Zeile auf den mit einem Lupen-Icon versehenen Punkt »Suchmaschine«.

➡️Schritt 4: Wählt zuletzt im hinter der Beschriftung »In der Adressleiste verwendete Suchmaschine« befindlichen, aufklappbaren Menü zwischen einigen voreingestellten Suchmaschinen.



Fertig!





❗Zusatz-Info: Wollt ihr eine andere Suchmaschine wählen, die euch nicht im Menü vorgeschlagen wird? Klickt hierfür auf die Option »Suchmaschinen und die Websitesuche verwalten«. Im sich nun öffnenden Menü klickt ihr beim Unterpunkt »Websitesuche« auf den Button »Hinzufügen«. Daraufhin öffnet sich ein neues Fenster, in dem ihr eine »Suchmaschine hinzufügen« könnt.

Wieso bietet Google Chrome jetzt diese Funktion zur Standard-Suchmaschine an?

Darüber, warum euch die Auswahl der von euch bevorzugten Suchmaschine zur Auswahl gestellt wird, schreibt Google:

Gemäß einem Gesetz in deiner Region wirst du von Chrome aufgefordert, deine Standard-Suchmaschine festzulegen. Diese Suchmaschinen sind in deiner Region beliebt und werden in zufälliger Reihenfolge angezeigt.

Dahinter steckt eine neue Verordnung beim Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act) und dem Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets Act). Im Fachjargon heißt es dazu, man wolle »einheitliche horizontale Regeln zu Sorgfaltspflichten und Haftungsausschlüssen für Vermittlungsdienste (wie etwa Online-Plattformen) vor[sehen] …«.



Wie Cachys Blog betont, verlangt das Gesetz »dass Benutzer nicht zu den Produkten und Dienstleistungen von Gatekeeper-Unternehmen geleitet und Auswahlbildschirme für wichtige Dienste bereitgestellt werden.«

Ziel der Verordnung sollen ein fairerer Wettbewerb und größere Wahlfreiheit sein.

Was haltet ihr von der neuen Komfort-Funktion für Google Chrome, die es euch bald schon noch einfacher machen sollte, die von euch bevorzugte Suchmaschine einzurichten? Begrüßt ihr diesen kleinen Schritt in Richtung Sichtbarmachung und Wahlfreiheit, oder schwört ihr auf Google als Suchmaschine, könnt euch keine Alternative vorstellen? Schreibt uns eure Meinung hierzu gerne in die Kommentare.